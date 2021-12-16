Наталья Эйсмонт о данных соцопроса: «Президентом было принято решение опубликовать для широкой публики»
Новости Беларуси. В Минске представили результаты масштабного социологического исследования, в котором приняли участие свыше 10 000 респондентов. Специалисты интересовались мнением белорусов по поводу важнейших процессов, происходящих в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уточняли отношение к западным санкциям и нововведениям, которые ждут Беларусь в случае принятия новой Конституции. Также составляли картину доверия руководству страны, армии, церкви, правоохранительным и судебным органам.
Сергей Шуманский изучил данные.
Большое социсследование в преддверии референдума стартовало в Беларуси 15 ноября. Исходя из современных реалий, результаты подобных опросов всегда востребованы на самых различных уровнях жизни современного общества. Из числа последних актуальных – исследования на тему ковида, патриотизма, исторической памяти. В центре внимания были и вопросы, касающиеся повседневности, условий жизни белорусов и даже мобильной связи. Но все это – про сегодняшний день. «Беларусь. Мнение о будущем» – социологический срез про день завтрашний.
Сергей Шуманский, корреспондент:
В масштабном социсследовании приняли участие более 10 тысяч человек. Это экономически занятая часть населения со всех областей страны – студенты, рабочие, предприниматели. Опрос стал настоящей лакмусовой бумажкой, отражающей реальное настроение общества.
Мнение белорусов о важнейших процессах, происходящих в стране, отношение к западным санкциям и нововведениям, которые ждут нас в случае принятия новой Конституции. А еще уровень доверия Президенту, армии, церкви, правоохранителям и судам. По сравнению с предыдущими подобными опросами, результаты этого исследования однозначно показали – взгляды белорусов заметно изменились.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Конечно, большая и очень важная работа была проведена в рамках опубликованного сегодня социологического опроса, он не первый и не последний. Появляется в СМИ самого разного объема и содержания подобные опросы, некоторые проходят в закрытом виде. Кстати, и данный опрос изначально носил закрытый характер, предназначался для руководства страны, для анализа тенденций, которые происходят в нашем обществе, но Президентом было принято решение опубликовать его для широкой публики. Я думаю, что он будет полезен, безусловно, для всей вертикали власти и интересен нашим людям.
Показатель доверия Президенту вырос на 6%. В Беларуси представили результаты масштабного социсследования – читайте здесь.