Наталья Эйсмонт о данных соцопроса: «Президентом было принято решение опубликовать для широкой публики»

Новости Беларуси. В Минске представили результаты масштабного социологического исследования, в котором приняли участие свыше 10 000 респондентов. Специалисты интересовались мнением белорусов по поводу важнейших процессов, происходящих в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уточняли отношение к западным санкциям и нововведениям, которые ждут Беларусь в случае принятия новой Конституции. Также составляли картину доверия руководству страны, армии, церкви, правоохранительным и судебным органам.

Сергей Шуманский изучил данные.

Большое социсследование в преддверии референдума стартовало в Беларуси 15 ноября. Исходя из современных реалий, результаты подобных опросов всегда востребованы на самых различных уровнях жизни современного общества. Из числа последних актуальных – исследования на тему ковида, патриотизма, исторической памяти. В центре внимания были и вопросы, касающиеся повседневности, условий жизни белорусов и даже мобильной связи. Но все это – про сегодняшний день. «Беларусь. Мнение о будущем» – социологический срез про день завтрашний.