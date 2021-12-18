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Андрейченко: просьба о политическом убежище польского солдата – свидетельство кризиса западной демократии

18 декабря 2021 12:23
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Международный день мигрантов. Именно 18 декабря Генеральная Ассамблея ООН более 30 лет назад приняла конвенцию о защите прав людей, которые ищут путь к лучшему будущему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вряд ли в начале 1990-х белорусы подозревали, что наша страна испытает на себе проблему, о которой мы вот уже полтора месяца рассказываем изо дня в день. Миграционный кризис наглядно демонстрирует настоящее лицо Запада.  

Андрейченко: просьба о политическом убежище польского солдата – свидетельство кризиса западной демократии-1

То, что польский военнослужащий, уставший от произвола властей, попросил убежища в Беларуси, является «очередной вехой, свидетельствующей о кризисе западной демократии». Такое заявление сделал спикер нижней палаты парламента. Владимир Андрейченко добавил также, что данное Эмилем Чечко интервью белорусским СМИ подтверждает неоправданную жестокость польских властей, граничащую с преступлением, по отношению к мигрантам, поверившим в «европейское светлое будущее».  

Напомним, 17 декабря вышло полное интервью солдата. Его признания откровенно шокируют. Он утверждает, что часть, в которой служил, была переброшена на охрану участка границы с Беларусью. Сначала военные просто патрулировали, а потом их стали забирать по несколько человек на задание. Однако, увидев методы борьбы Варшавы с потоком мигрантов, молодой человек не выдержал и оставил место службы.  

Андрейченко: просьба о политическом убежище польского солдата – свидетельство кризиса западной демократии-4

Польские военные попытались скрыть факт дезертирства солдата, распространив фейк о его смерти. Такое сообщение появилось в Twitter 16-й механизированной дивизии. Власти попытались замять скандал, «похоронив» собственного военнослужащего.  

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# Беларусь-Польша # общество # Владимир Андрейченко # Эмиль Чечко # Ксения Лебедева # Фотофакт

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