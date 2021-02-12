Политолог: в чём проблема, что из 15 зарегистрированных партий три-четыре у нас могут назвать?

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Николай Сергеевич, а вы знаете много примеров, когда партии становились карманными? Украина, например, Россия?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Это же, извините, не проблема главы государства и не его вина, что партий не видят у нас. У нас есть закон о партиях, и вполне неплохой закон, согласитесь. В чем проблема, что из 15 зарегистрированных партий три-четыре у нас могут назвать? Наверное, проблема в самих партиях этих. Поэтому предъявлять претензии власти, Президенту и еще на него ответственность эту навешивать… Спросите себя.