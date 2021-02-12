Президент Беларуси: «Надо более жёстко подойти к формированию партий»

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание 12 февраля завершило работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог за эти два дня вышел из запланированного графика – собственно, на часы никто не смотрел, ведь во время большого диалога обсуждали будущее всей страны. Да и белорусы ждали ответы на многие вопросы.

Президент поддержал – партийным строительством действительно нужно заниматься. Но не форсировать события, не торопиться менять избирательное законодательство. Александр Лукашенко поручил: в ближайшее время Минюсту провести перерегистрацию партий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вводить пропорциональную систему и вводить голосования по спискам партийным в парламент еще рано. Почему рано? Логично – партий нет, надо более жестко подойти к формированию партий. Одно из направлений – надо просто заняться партийным строительством, и вот когда мы его пройдем, тогда можно людям предлагать голосование по партийным спискам в парламент.

Олег Гайдукевич: «Делом показать! А если не справимся, так зачем нужна такая партия?»

Но еще очень важно – это общество должно быть зрелым. Партии, мы сверху их видим, три настоящих, которые соответствуют законодательству, ну, пусть 15. От них вниз столбовой дорогой пойдут их идеи, и мы таким образом, идейно, можем разделить наше общество. Мы к этому готовы? Думаю, нет.