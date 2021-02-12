Олег Гайдукевич: «Делом показать! А если не справимся, так зачем нужна такая партия?»

Новости Беларуси. Партийная система – тенденция мировая. Но к созданию партий тоже нужно подходить осторожно, общество должно созреть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в Беларуси формально 15 партий, а реально работающих – единицы.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я, как вариант, предлагаю давать им направления, должности, и пусть показывают, реализовывают. Это тоже общемировая практика. Александр Григорьевич, вот у коммунистов есть возможность в Министерстве образования на что-то влиять, и мы готовы на любой участок работы. Делом показать! А если не справимся, так зачем нужна такая партия?