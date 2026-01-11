Стрелки начинают новый сезон! Какие задачи у белорусов на 2026 год, спросили у Виктории Чайки

Наши стрелки начинают новый сезон. Прошлый год принес много приятных побед сборной, и, как бы то ни было, молодые и перспективные заставили аплодировать Европу и даже мир, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Какие задачи стоят перед белорусами на 2026 год и на кого рассчитывает тренерский штаб? Поинтересовались у главного тренера национальной команды Виктории Чайки.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Если брать прошлый год, план выполнен, обязательства, которые брали на себя? И что действительно было удивлением?

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:

В 2025 году у нас состоялся ряд международных соревнований – два чемпионата Европы, по стрельбе из пневматического оружия...

Юлия Силипицкая:

То есть вы поехали на Европу?

Виктория Чайка:

Да, конечно же. И по стрельбе из малокалиберного оружия. Также чемпионат мира. И юношеский европейский олимпийский фестиваль – также яркое мероприятие для нашей молодежи, в котором, согласно регламенту, приняли участие всего 4 спортсмена. Тем не менее мы привезли 5 медалей. Ребята большие молодцы, заняли первое командное место.

Юлия Силипицкая:

Давайте озвучим, кто эти победители.