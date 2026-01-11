Стрелки начинают новый сезон! Какие задачи у белорусов на 2026 год, спросили у Виктории Чайки

Наши стрелки начинают новый сезон. Прошлый год принес много приятных побед сборной, и, как бы то ни было, молодые и перспективные заставили аплодировать Европу и даже мир, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Какие задачи стоят перед белорусами на 2026 год и на кого рассчитывает тренерский штаб? Поинтересовались у главного тренера национальной команды Виктории Чайки.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Если брать прошлый год, план выполнен, обязательства, которые брали на себя? И что действительно было удивлением?
Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:
В 2025 году у нас состоялся ряд международных соревнований – два чемпионата Европы, по стрельбе из пневматического оружия...
Юлия Силипицкая:
То есть вы поехали на Европу?
Виктория Чайка:
Да, конечно же. И по стрельбе из малокалиберного оружия. Также чемпионат мира. И юношеский европейский олимпийский фестиваль – также яркое мероприятие для нашей молодежи, в котором, согласно регламенту, приняли участие всего 4 спортсмена. Тем не менее мы привезли 5 медалей. Ребята большие молодцы, заняли первое командное место.
Юлия Силипицкая:
Давайте озвучим, кто эти победители.
Виктория Чайка:
Юрий Кравцов, Алина Нестерович. Это стрельба из пистолета пневматического. И Дарья Чуприс, Арсений Ливанцов.
Юлия Силипицкая:
Дарья Чуприс – это наш олимпионик. Ей уже есть с чем сравнивать.
Виктория Чайка:
Молодая девочка, очень талантливая, обладающая определенным опытом на международной арене.
Юлия Силипицкая:
Вот что значит съездить на Олимпиаду.
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