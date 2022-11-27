Авторские рецептуры для ваших питомцев. Как Жабинка стала центром научного животноводства?

Новости Беларуси. Синергия опыта и инноваций. Жабинковский комбикормовый завод – единственный в Беларуси производитель кормов для домашних животных и один из лидеров на рынке по выпуску сбалансированного питания для животноводства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они знают, чем накормить телят, чтобы те выросли здоровыми и продуктивными, а еще разбираются в аппетите редких видов рыб от форели до карпа. Инновационное направление производитель продолжит развивать, но уже в тандеме с Академией наук. На неделе стороны подписали соглашение о научном сопровождении. Знаковое событие выпало на юбилейную дату – 65-летие завода. Кристина Протосовицкая – о драйверах роста.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Ребрендинг и эффективный менеджмент, сочетание опыта, традиций и новых подходов. Жабинковский комбикормовый завод вступает в новую эру развития. Каждый 5-й рубль прибыли предприятию приносят инновационные продукты. Их производство отныне – главный приоритет.

В год завод производит порядка 140 тысяч тонн комбикормов. Линейка продукции включает широкий ассортимент: от питания для телят и взрослых буренок до сбалансированного рациона домашних питомцев и рыб. Доля инновационной продукции с каждым годом растет и уже достигла более 20 %. Под запросы каждого сельхозпредприятия здесь создают авторские рецептуры комбикорма, которые могут повысить эффективность стада в разы. Зерно с белорусских полей профессионально обогащают аминокислотами, минеральными добавками и витаминами. Так рождается суперфуд для отрасли животноводства. Из года в год объемы производства завода растут, и сегодня он переходит на новый качественный уровень.

Игорь Лобода, директор Жабинковского комбикормового завода:

Цитируя главу государства, который неоднократно подчеркивал, что основная стратегическая цель науки – это ее практическое применение и повышение эффективности. Сегодня рождается новый конгломерат, можно сказать, новая форма объединения науки и производства. От науки мы ждем научных разработок, их научного сопровождения, а производство дает производственную мощную базу, наш кадровый потенциал, опыт работы и финансирование всех этих новых решений, чтобы они дали результат. Эффективный результат на наших предприятиях.

Жабинковский комбикормовый завод подписал договор о научном сопровождении с Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по животноводству. Такое партнерство – это обоюдный интерес теоретиков и практиков. 65 лет производственного опыта соединится с 70-летней историей поиска передовых решений учеными центра.

Дмитрий Богданович, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству:

Это будет выход на новый уровень, когда непосредственно все разработки будут заточены под конкретные задачи и цели. И вся наша научно-производственная база будет ложиться на конкретный район и регион с конкретным получением высоких результатов. Общая задача сегодняшнего подписания – углубленная интеграция научных разработок Академии наук и центра животноводства в сельскохозяйственное производство.

Сегодня продукция концерна «Брестмясомолпром», который объединяет крупнейших производителей продуктов питания Брестской области, знают в 70 странах. Доля региона в экспортном продовольственном портфеле Беларуси уже достигла трети от рекордной суммы в 8 миллиардов. Покупать продукты «Сделано в Беларуси» сегодня хотят многие, но в Брестской области для переработки существует сырьевой порог. А потому нужно менять подходы к питанию в животноводстве и через научный поиск повышать эффективность кормов. Это стратегическая цель, которая позволит пробить потолок.

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:

Мы выходим на принципиально новый уровень в работе. Я надеюсь, что это позволит по области интенсивным путем добавить то необходимое количество молока, которое нужно просто в данный момент. Мы перерабатываем порядка 2 миллионов тонн молока в год. Но если бы их было три, мы были бы только рады. Спрос есть, рентабельность за рубежом весьма неплохая. Поэтому это те деньги, которые снова пойдут в сельское хозяйство и позволят снова выйти на новый виток.