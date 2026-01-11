Основные преступления в Германии имеют миграционный бэкграунд – Грегор Шпицен

Грегор Шпицен, политолог, журналист:

Очень значительный сегмент преступности в сфере молодежи, он все-таки носит такой не немецкий, а миграционный бэкграунд. И это, кстати, если раньше данные, сведения принято было как-то затушевывать, не прямо скрывать, но, скажем так, не публиковать. И вот, например, после 2015 года, в ту приснопамятную ночь в Кельне, например, полицейские, которые хотели опубликовать данные о том, что основные преступники, они имели миграционный бэкграунд, городские и федеральные власти в свое время напрямую фактически угрожали им, чтобы они не делали этого, не публиковали эти сведения. Тенденция, к сожалению, очень негативная, но как мы будем с этим справляться, я, честно говоря, не знаю.