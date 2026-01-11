Управление в условиях зимних испытаний. Как главы регионов справлялись с последствиями непогоды?

Алена Сырова, СТВ:

Но, конечно, вся эта история объединяет. Спорить не стану. Тем более, мы так долго ждали настоящей зимы. Президентами на своих местах глава государства, вы могли обратить на это внимание, всегда просит быть руководителем местной вертикали. Это не значит копировать стиль управления или поведение Александра Лукашенко. Хотя там есть что позаимствовать, но все же суть в подходе. Здорово, когда главы регионов, управленцы в одном строю с жителями и службами, рассказали в программе «Суровый взгляд».

И все же «Улли» приходит и уходит, а наши исконные проблемы остаются. В сельском хозяйстве, экономике, промышленности. Возможно, под слоем снега их не видно, но можно ведь и копнуть. В Гродненской области, например, мониторинг ситуации со снегопадом совместили с мониторингом объектов АПК.

И одинокий «АМКАДОР», который ее расчищает.

– У вас тут довольно радостная картина.