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Управление в условиях зимних испытаний. Как главы регионов справлялись с последствиями непогоды?

11 января 2026 19:51
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Алена Сырова, СТВ:
Но, конечно, вся эта история объединяет. Спорить не стану. Тем более, мы так долго ждали настоящей зимы. Президентами на своих местах глава государства, вы могли обратить на это внимание, всегда просит быть руководителем местной вертикали. Это не значит копировать стиль управления или поведение Александра Лукашенко. Хотя там есть что позаимствовать, но все же суть в подходе.

Здорово, когда главы регионов, управленцы в одном строю с жителями и службами, рассказали в программе «Суровый взгляд».

Управление в условиях зимних испытаний. Как главы регионов справлялись с последствиями непогоды?-2

И все же «Улли» приходит и уходит, а наши исконные проблемы остаются. В сельском хозяйстве, экономике, промышленности. Возможно, под слоем снега их не видно, но можно ведь и копнуть. В Гродненской области, например, мониторинг ситуации со снегопадом совместили с мониторингом объектов АПК.

Управление в условиях зимних испытаний. Как главы регионов справлялись с последствиями непогоды?-4

И одинокий «АМКАДОР», который ее расчищает.

Управление в условиях зимних испытаний. Как главы регионов справлялись с последствиями непогоды?-6

– У вас тут довольно радостная картина. 

Управление в условиях зимних испытаний. Как главы регионов справлялись с последствиями непогоды?-8

В этом-то и сложность времени. Нужно быть погруженным буквально во все процессы, но видеть для себя приоритетные. С одной стороны, прикладывать силы к решению сиюминутных вызовов, с другой, еще не один держать в уме. Если уж честно, ко встрече со снежным циклоном «Улли» мы оказались готовы еще и потому, что можем себе позволить. В Беларуси есть кому думать обо всем остальном запутанном и сложном.

# Погода в Беларуси # Юрий Караев

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