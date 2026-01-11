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Глава Минобороны Британии захотел похитить Путина

11 января 2026 19:37
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Глава Минобороны Британии захотел похитить Путина-0

Во время визита в Киев министр обороны Британии Джон Хили заявил, что если бы у них была возможность, то он бы похитил российского президента Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

3 января США провели операцию в Венесуэле: Николас Мадуро и его жена были захвачены, а затем отправлены в Нью-Йорк для судебного заседания по обвинению в наркотерроризме. Мадуро отверг эти обвинения.

Временно обязанности главы государства исполняет вице-президент Делси Родригес, принявшая присягу 5 января.

Каракас призвал ООН созвать экстренное заседание. Российская сторона призвала освободить Мадуро и его жену, а Китай заявил, что США нарушили международное право.

Фото: pixabay

# Международная политика

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