Макей на трибуне ООН: «Санкции дали нам мощный импульс к развитию скрытых внутренних резервов»
Беларусь готова играть позитивную и ответственную роль как в глобальном, так и в региональном процессах безопасности. Об этом заявил глава МИД нашей страны, выступая на общеполитической сессии 77-й Генассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь Владимира Макея длилась около 20 минут. Основные тезисы: вину за продолжающееся кровопролитие в Украине в полной мере должен нести коллективный Запад. Беларусь даже в нынешней ситуации готова к равноправному диалогу и взаимодействию. Владимир Макей также высказался о санкциях, подчеркнув провальность существующего подхода.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Какой здравый смысл видит Запад в односторонних незаконных экономических санкциях, которые он вводит против других стран? Уже без всякого стеснения открыто провозглашается цель: добиться смены власти в той или иной стране через голодные бунты, которые возникнут в результате санкций. Расчет в целом оказался провальным. Большинство стран мира к санкциям не присоединились. Многие подсанкционные страны, например, Беларусь и Россия, во многом являются самодостаточными. Немаловажно, что санкции дали нам мощный импульс к развитию скрытых внутренних резервов и еще большей региональной интеграции. Поэтому не может быть сомнений в том, что мы выстоим! Точно так же, как выстояла свободолюбивая Куба, находящаяся под незаконными санкциями уже более шести десятилетий.
С высокой трибуны ООН Владимир Макей заявил, что лидерами в вопросах глобальной безопасности коллективно должны стать страны развивающегося мира. «Ну, и возвращаясь к украинскому вопросу: альтернативы переговорам нет!» – заявил глава внешнеполитического ведомства Беларуси.
Известно, что министр иностранных дел встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и передал ему послание Президента Беларуси.