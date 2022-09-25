Макей на трибуне ООН: «Санкции дали нам мощный импульс к развитию скрытых внутренних резервов»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Какой здравый смысл видит Запад в односторонних незаконных экономических санкциях, которые он вводит против других стран? Уже без всякого стеснения открыто провозглашается цель: добиться смены власти в той или иной стране через голодные бунты, которые возникнут в результате санкций. Расчет в целом оказался провальным. Большинство стран мира к санкциям не присоединились. Многие подсанкционные страны, например, Беларусь и Россия, во многом являются самодостаточными. Немаловажно, что санкции дали нам мощный импульс к развитию скрытых внутренних резервов и еще большей региональной интеграции. Поэтому не может быть сомнений в том, что мы выстоим! Точно так же, как выстояла свободолюбивая Куба, находящаяся под незаконными санкциями уже более шести десятилетий.