Бабушка со школы заботилась о могиле сестёр-партизанок. История памятника, который уцелел благодаря неравнодушию

Новости Беларуси. В Беларуси более 9 000 монументов и памятников красноармейцам, которые сражалась на полях Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. От мало до велика – за каждым таким местом пытается следить государство. Это мы видим, конечно, но есть и так называемые неучтенные памятники, за которыми формально никто не прикреплен. Но в таких случаях обычно бюрократию побеждает неравнодушие, и добровольцы берут под опеку небольшие обелиски.

Но на неделе в редакцию нашей программы обратились неравнодушные зрители. Из послания мы узнали, что в деревне Елизово есть небольшой обелиск, установленный на могиле, где похоронены партизаны. За ним долгое время ухаживала местная жительница, но сейчас Зоя Чаадаевна в преклонном возрасте. Ей тяжело в одиночку заботиться о памятном месте, и она боится, что в будущем памятник может и вовсе превратиться в руины. Мы не могли остаться в стороне от этой истории. Съемочная группа СТВ выехала на место событий, чтобы узнать, в честь кого горит красная звезда на обелиске в Елизово и как образовалась эта моральная брешь в нашем коллективном сознании.

Зою Чаадаевну с дочерью разъединяют тысячи километров. Вот уже 20 лет Наталья живет в Канаде. Но объединяет семью на разных континентах общее дело, над которым не властно ни время, ни расстояние. На родине, в поселке Елизово, на местном кладбище есть могилка сестрам-партизанкам, за которой они с дочкой вместе ухаживали не одно десятилетие. Об этом Зою Чаадаевну когда-то лично попросила мама девушек. С тех пор она бережно хранит чужие воспоминания.

Зоя Ровнейко, жительница Минска:

Феня звали ее, которая приехала, привезла памятник своим дочкам двум. Две сестры – младшая и старшая. Черненькие, высокие такие, стройные. И она говорит: я вот сделала памятничек новый, из толстой стали заказала. На катере привезла. И надо, чтобы вы посмотрели, где эта могилка, и ходили время от времени, посматривали.

В силу возраста и здоровья Зоя Ровнейко уже не в состоянии заботиться о могилке, как прежде. Но позволить, чтобы тропинка к ней заросла травой, она не может. Потому и просит школьников из Елизово, как когда-то наказывали ей самой, помнить о подвиге сестер-партизанок. А ведь из таких маленьких, неизвестных героических историй и складывается общий подвиг всей страны.

Зоя Ровнейко:

Попросила бы, чтобы помнили. Не забывали о нашем прошлом. И о наших героях. На фронте они не сражались. Но они партизанили.

Юлия Мычка, корреспондент:

Чтобы докопаться до истины в этой трогательной истории, наша съемочная группа проделала путь длиною в несколько сотен километров. В поселке Елизово на гражданском кладбище мы все же нашли и могилу, и памятник, и красную звезду.

Найти обелиск оказалось проще простого. Красная звезда, как маяк, сигналит о значимости этого места прямо от кованых ворот кладбища. Волнения Зои Чаадаевны были напрасными. Памятник цел и невредим, более того, видно, что чьи-то заботливые руки пытались навести здесь порядок: стелу перекрасили в черный цвет, кто-то даже не пожалел букета искусственных цветов.

И вроде бы все в порядке. Не хватает на обелиске только имен. А ведь могли бы быть… И стерты они не столько временем, сколько человеческим равнодушием.

Александр Жданович, председатель Елизовского сельского исполнительного комитета:

С председателем ветеранской организации я общался, скажем так, она у нас один из старожилов, многое помнит. Но конкретной информацией о захоронениях здесь не располагает, потому что получить какие-то данные возможно, наверное, сейчас только от родственников, очевидцев.

Выходит, что кроме бабушки, которая когда-то дала слово заботиться о могиле сестер-партизанок, обелиск со звездой оказался никому и не нужным. Пролить свет и собрать хоть какие-то новые сведения о героях пока не удалось и нашей съемочной группе. Известно только, что женщины партизанили в этих местах, добывая важные сведения для фронта. В 1944 году их расстреляли немцы. На болотистом месте гибели девчат и похоронили. Позже здесь образовалось кладбище, уже после войны мать установила отважным дочерям этот металлический обелиск. Пока ни имен, ни фамилий...

Ольга Юшкевич, заместитель директора по воспитательной работе Елизовской средней школы:

Если бы эта история о судьбе памятника и о тех, кто лежит в земле, дошла до школы в нужное время или стала бы известна, то мы бы это дело раскрутили, конечно, по полной. Потому что по этой истории можно действительно снять фильм.

События прошлого века уходят все дальше в историю, и услышать о Великой Отечественной войне из первых уст сейчас почти невозможно. Потому так ценно каждое слово, ведь подвиги прошлого живут благодаря воспоминаниям.

И хочется верить, что случай этот исключительный, ведь с 2005 года по Осиповичскому району установлено свыше 1 600 новых имен погибших. Есть и совсем свежие примеры.

Этим летом на обломки обелиска в лесу наткнулись местные грибники. О своей находке любители тихой охоты сообщили местным властям. В результате останки 16 неизвестных солдат перезахоронили и установили им обелиск. Новыми именами героев пополняется и мраморная плита у станции.

До настоящего времени поступает информация о погибших в наших краях солдатах нашей страны. Недавно была от родственников информация о похороненном здесь старшине Демченко, фамилия которого также внесена в списки погибших.