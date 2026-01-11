В Беларуси очень логические и взвешенные подходы к беженцам – Рафаэль Ордуханян

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист (Россия):

У Беларуси есть совершенно конкретная, очень принципиальная позиция. Причем даже по сравнению с ситуацией, допустим, в России, здесь совершенно принципиально другие, на мой взгляд, абсолютно логические и абсолютно взвешенные подходы. Пускай эти покойники хоронят сами своих мертвецов. Ведь что предшествовало? Вы сейчас упомянули о событиях 2021 года, которые происходили. Ведь до этого же они кричали, оголтело, что мы (Беларусь и Россия), ущемляем права беженцев, мы не пускаем этих беженцев, что мы, так сказать, Бог знает, что делаем. А когда мы в конце концов сказали, ну, пожалуйста, идите, что они сделали?

Вот вы сейчас показали слезоточивый газ. Они же стреляли, они же убивали. Там конкретно были убиты беженцы с Ближнего Востока, которые пытались пройти белорусскую-польскую границу. Там были совершенно конкретные случаи. Вот на самом деле, что было. Это абсолютно искусственно созданная проблема. Проблема там заключалась только в одном. Кто, простите меня за выражение, тянул за язык руководителей Евросоюза? Говорит, приходите к нам, мы вам дадим деньги, мы вам дадим пособия. Как раз сейчас вот и в России, и в Беларуси принципиальный подход. Послушайте, вы хотите к нам приехать, вы сюда приезжайте, работайте, зарабатывайте себе, живите, пожалуйста.