Грегор Шпицен, политолог, журналист:

Проблема украинских беженцев в Германии, она очень такая комплексная. Потому что, как правило, наиболее одиозные, наиболее в плохом смысле этого слова, пассионарные личности, они почему-то поехали в наиболее богатые и зажиточные земли. То есть митинги сторонников Украины – молодые, половозрелые мужчины, размахивающие флагами и рассказывающие, что они собираются вести войну до победного конца, закончить ее на развалинах Кремля. Они почему-то митингуют, как правило, в Баварии, в Баден-Вюртемберге, в Западной Германии, в Берлине.

Опять-таки, в нашем Мекленбурге, куда в основном попадали люди из наиболее пострадавших регионов, например, из Харьковской области. Люди, которые приехали буквально с паспортом и схватили просто сумку с вещами, они были очень благодарны любой помощи. А наибольшие, скажем так, ментальные проблемы в Германии испытали те украинцы, которые здесь жили. То есть они как раз стали наиболее непримиримыми противниками, скажем так, «русского мира», если можно так выразиться. То есть люди, которых война вообще не коснулась.