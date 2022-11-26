Прямой эфир

Савиных: без Владимира Макея трудно себе представить МИД и вообще всю нашу внешнюю политику

26 ноября 2022 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не стало министра иностранных дел Беларуси. Владимир Макей ушел из жизни на 65-м году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Савиных: без Владимира Макея трудно себе представить МИД и вообще всю нашу внешнюю политику-1

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Это серьезная потеря и для государства, поскольку без Владимира Владимировича Макея трудно представить себе и внешнеполитическое ведомство, и вообще всю нашу внешнюю политику. Это огромная потеря для нас, для людей, которые знали его, работали с ним вместе. Буквально на прошлой неделе мы вместе участвовали в общем мероприятии. Владимир Владимирович был очень чутким, очень быстрым человеком, который внимательно относился к любым идеям, быстро их понимал и воплощал. Он хорошо понимал все хитросплетения современной внешней политики, для него самым главным было защитить интересы нашей страны, отстоять позиции Беларуси на международной арене. И все его коллеги, другие участники этих международных консультаций, руководители международных организаций отлично знали его принципиальность и уважали его за это. Это был серьезный международный дипломат, который оказывал влияние на международную повестку дня. Хочу выразить соболезнования, прежде всего супруге, семье нашего коллеги. Ну и нам всем.  

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея.  

# Некролог # общество # Владимир Макей # Андрей Савиных # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея
26 ноября 2022 17:28

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея

Кукурузу обмолотили весной! Леонид Заяц поделился результатами смелого эксперимента
26 ноября 2022 16:09

Кукурузу обмолотили весной! Леонид Заяц поделился результатами смелого эксперимента

До -10°C и много снега обещают белорусские синоптики. Подробный прогноз по областям
26 ноября 2022 16:06

До -10°C и много снега обещают белорусские синоптики. Подробный прогноз по областям