Савиных: без Владимира Макея трудно себе представить МИД и вообще всю нашу внешнюю политику

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это серьезная потеря и для государства, поскольку без Владимира Владимировича Макея трудно представить себе и внешнеполитическое ведомство, и вообще всю нашу внешнюю политику. Это огромная потеря для нас, для людей, которые знали его, работали с ним вместе. Буквально на прошлой неделе мы вместе участвовали в общем мероприятии. Владимир Владимирович был очень чутким, очень быстрым человеком, который внимательно относился к любым идеям, быстро их понимал и воплощал. Он хорошо понимал все хитросплетения современной внешней политики, для него самым главным было защитить интересы нашей страны, отстоять позиции Беларуси на международной арене. И все его коллеги, другие участники этих международных консультаций, руководители международных организаций отлично знали его принципиальность и уважали его за это. Это был серьезный международный дипломат, который оказывал влияние на международную повестку дня. Хочу выразить соболезнования, прежде всего супруге, семье нашего коллеги. Ну и нам всем.

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея.