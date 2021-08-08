Кочанова: примеров в истории огромное количество, когда руководитель бросал свою страну. Президент стоял до конца

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Много раз я был свидетелем того, в каких жестких условиях приходилось работать главе государства, отстаивая интересы Беларуси, интересы своей страны. И в жестких контактах с руководителями других государств, и на международных площадках. Если бы не было вот этой стержневой стойкости и уверенности, то, думаю, что мы могли бы сейчас уже забыть о государственности Беларуси.
Некоторые беглые оппоненты власти, вымаливая санкции против Беларуси и прочее, я абсолютно убежден: если бы они были на этом месте, то мы бы тоже давно уже расстались со страной и с государством, и с государственностью.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Вот в этом и состоит роль лидера: сказать в нескольких словах, выразить такое, что каждый как будто в первый раз вот так остановился и подумал: ну а как же я?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
«Кто считает, что он в чем-то сомневается – отойдите в сторону, но не предавайте. Потому что я буду за свою страну, за свой народ стоять до конца. Даже если я останусь один». И эти слова он повторял не единожды. Примеров в истории было огромное количество, когда руководитель бросал свою страну, ну или вел себя по-иному как-то. Президент стоял до конца.
Хренин: как глава военного ведомства могу заявить, что независимее нашего руководителя и страны в Европе нет. Подробнее здесь.