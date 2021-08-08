Кочанова: примеров в истории огромное количество, когда руководитель бросал свою страну. Президент стоял до конца

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Много раз я был свидетелем того, в каких жестких условиях приходилось работать главе государства, отстаивая интересы Беларуси, интересы своей страны. И в жестких контактах с руководителями других государств, и на международных площадках. Если бы не было вот этой стержневой стойкости и уверенности, то, думаю, что мы могли бы сейчас уже забыть о государственности Беларуси.

Некоторые беглые оппоненты власти, вымаливая санкции против Беларуси и прочее, я абсолютно убежден: если бы они были на этом месте, то мы бы тоже давно уже расстались со страной и с государством, и с государственностью.