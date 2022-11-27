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Церемония прощания с Владимиром Макеем состоится 29 ноября в Доме офицеров в 10:00

27 ноября 2022 13:32
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Новости Беларуси. Церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем состоится во вторник 29 ноября в столичном Доме офицеров. Начало запланировано на 10:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Это без преувеличения был великий Человек» – так охарактеризовали ушедшего из жизни Владимира Владимировича его коллеги

Церемония прощания с Владимиром Макеем состоится 29 ноября в Доме офицеров в 10:00-1

МИД Беларуси:
Ушел из жизни Владимир Владимирович Макей. Глава нашей дипломатической семьи. Это та ситуация, когда даже нам – дипломатам – сложно описать словами потрясение и скорбь, которую все мы испытываем. Весь свой жизненный путь Владимир Макей посвятил служению Беларуси. Подлинный патриот, виртуозный дипломат, выдающийся государственный деятель, искренне переживавший и неустанно работавший на благополучие и будущее нашей страны. Многие в Беларуси и за рубежом считают, что он был рожден для этой службы на данном историческом этапе. Таким было сочетание неравнодушия, остроты мышления и дальновидности, мудрости, строгости и человечности одновременно. Он не любил высокопарных фраз и никогда не согласовал бы такие оценки. Но это без преувеличения был великий Человек. Яркая масштабная личность, ставшая значимой частью не только белорусской, но и общемировой дипломатической истории. Авторитет и искреннее уважение со стороны многих зарубежных коллег как друзей, так и оппонентов Беларуси, говорят сами за себя.

 

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# Некролог # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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