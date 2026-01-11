Уникальная ценность! В Минске хранится оригинальный слуцкий пояс. Где его увидеть?
Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Рассказываю про слуцкий пояс и смыслы, как и обещала. В Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске есть музей, надо сказать, впечатляющий. Туда может прийти любой человек, независимо от религиозной, национальной принадлежности. Храм-памятник, музей – интересный и очень белорусский формат, правда?
Илья Степанов, сотрудник Храма-памятника в честь Всех Святых:
Наш музей часто принимает людей из других конфессий, религий. И ежегодно, к примеру, 9 Мая, здесь проводится служба, литургия православная. И в последующие дни представители других конфессий тоже имеют право помолиться, прочитать свою краткую молитву за душу тех, кто погиб в Тростенце. Потому что мы не можем взять – эта лежит косточка еврея, эта косточка мусульманина, католика, православного. Это наша общая скорбь. И нацизм не имел определенного лица. В Тростенце погибали представители любых конфессий.
Если человек просто придет в крипту и будет смотреть, то половину ценности того, что он там увидит, он может потерять. А если у него есть хотя бы предрасположенность к вере, когда он понимает, что земля, которая хранится в крипте, – это не просто земля, это частицы с прахом, овеществленная история, за которой стоят люди, а за людьми стоит Бог, то для него это совершенно другой взгляд на саму экскурсию, на то, что тут у нас находится.
Алена Сырова:
Если вы еще не бывали в этом месте, моя искренняя рекомендация, обязательно это сделайте. Там наша история и там же слуцкий пояс с очень глубоким смыслом его появления на территории Храма-памятника.
Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых:
На первый взгляд кажется странным, что в музейной тематической экспозиции нашего Храма-памятника в честь Всех Святых есть такая ценность, как слуцкий пояс. Однако, если мы поднимемся в главное храмовое пространство, обратим внимание, что в орнаментах внутреннего убранства можно с легкостью обнаружить мотивы узоров слуцких поясов. И это не случайно. Воспетый цветок василька рядом с цветком граната и причудливыми завитками, нанесенными на стены, чтобы человек, заходящий в храм, чувствовал: храм – это родное пространство. А гости нашей столицы, приехавшие из других городов и других государств особенно, знакомились с нашей подлинной живой культурой, а не домыслами из языческой древности, тысячелетней ветхости, так бы я сказал. Ведь история нашей земли сложная. Слуцкий пояс, с одной стороны, был предметом одежды богатых людей, с другой стороны, его делали на нашей земле руки белорусских ткачей.
Однажды один швейцарский гражданин побывал в Храме-памятнике. Посетил храм, крипту, музей и влюбился в нашу страну, в белорусский народ. Он стал почетным консулом Республики Беларусь. И в дар Храму-памятнику приобрел слуцкий пояс. Но эта история имеет и современное продолжение. Гражданин Швейцарии за любовь к Беларуси попал под санкции в своем родном государстве. Прошел через серьезные испытания. И поэтому его любовь к нашей стране подтверждена стойкостью. И наш экспонат теперь хранит и эту историю вместе с историей 17-го и 18-го веков. Слуцкий пояс из нашей экспозиции уникален. Он сохранил свою цельность более чем на 90 %. Пояс оригинальный, не, как говорят, гробовой. Гробовыми называют пояса, которые находят в захоронениях магнатов и богатой шляхты тех времен. Это наша история, наше наследие. И, пожалуй, здесь крайне важно, чтобы история несла правду, правду, объединяющую, а не сталкивающую. Президент нашей страны Александр Григорьевич держит мир, знает вес слова, цену факту. Его опора – народ и историческая правда. А правда узнается только в служении Богу и людям. Президент был поставлен во главе нашего государства. Оно развивается даже в наше напряженное время. А это значит, для каждого из нас то, что малейший ропот пошатнет мир до основания, зато молитва спасет. И того, о ком молятся, и того, кто молится. И мир сохранится.