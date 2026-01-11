Уникальная ценность! В Минске хранится оригинальный слуцкий пояс. Где его увидеть?

Алена Сырова, СТВ: Рассказываю про слуцкий пояс и смыслы, как и обещала. В Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске есть музей, надо сказать, впечатляющий. Туда может прийти любой человек, независимо от религиозной, национальной принадлежности. Храм-памятник, музей – интересный и очень белорусский формат, правда?

Илья Степанов, сотрудник Храма-памятника в честь Всех Святых:

Наш музей часто принимает людей из других конфессий, религий. И ежегодно, к примеру, 9 Мая, здесь проводится служба, литургия православная. И в последующие дни представители других конфессий тоже имеют право помолиться, прочитать свою краткую молитву за душу тех, кто погиб в Тростенце. Потому что мы не можем взять – эта лежит косточка еврея, эта косточка мусульманина, католика, православного. Это наша общая скорбь. И нацизм не имел определенного лица. В Тростенце погибали представители любых конфессий.

Если человек просто придет в крипту и будет смотреть, то половину ценности того, что он там увидит, он может потерять. А если у него есть хотя бы предрасположенность к вере, когда он понимает, что земля, которая хранится в крипте, – это не просто земля, это частицы с прахом, овеществленная история, за которой стоят люди, а за людьми стоит Бог, то для него это совершенно другой взгляд на саму экскурсию, на то, что тут у нас находится.

Алена Сырова:

Если вы еще не бывали в этом месте, моя искренняя рекомендация, обязательно это сделайте. Там наша история и там же слуцкий пояс с очень глубоким смыслом его появления на территории Храма-памятника.