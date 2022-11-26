Караев о Макее: добрый, мудрый человек, настоящий полковник, настоящий патриот Беларуси

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Владимир Владимирович мне запомнился интеллигентным, добрым человеком, очень мудрым, грамотным, настоящий полковник, настоящий патриот Республики Беларусь. Я знал его еще тогда, когда я был учеником Академии Генерального штаба, а он уже был главой Администрации Президента. И, естественно, он был для меня уже высшим должностным лицом. Он был на виду. Самое тяжелое, что выпало на нашу долю, – это 2020 год. И тогда, помню, и им было ничем не легче, чем нам, я имею в виду Министерство иностранных дел и лично министра. Мы делали свою работу, а они в это время отбивали информационные атаки, дипломатические атаки на Республику Беларусь, держались очень достойно. Он прекрасно выдерживал курс на независимость Республики Беларусь, на ее самостоятельность, на точно и четкое выполнение указаний главы государства. И был таким, насколько я могу судить, не дипломат я, конечно, не просто исполнителем, а еще и инициативным, грамотным, знающим международную обстановку и все вот эти механизмы и пружины, которые приводят в движение международную политику. Очень спокойный, выдержанный, интеллигентный человек. Большая утрата для всех нас. Я выражаю соболезнования в первую очередь его родным, близким, Министерству иностранных дел, всем, кто был с Владимиром Владимировичем знаком и поддерживал отношения.

Савиных: без Владимира Макея трудно себе представить МИД и вообще всю нашу внешнюю политику. Подробности.