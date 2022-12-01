«Анонимно можно получить помощь». 1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом

Новости Беларуси. Профилактические акции, флешмобы и беседы с молодежью. В Минской области проходит ряд мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В рамках акции с учащимися Борисовского политехнического колледжа встретились представители центра гигиены и эпидемиологии. Они рассказали о профилактике ВИЧ-инфекции, а также напомнили о важности прохождения тестирования. Ребята в свою очередь организовали концертно-познавательную программу с песнями, танцами и конкурсами. В конце встречи – интерактив. Каждый смог поделиться своим мнением, а также пройти консультацию у специалиста.

Юлия Поташева, заведующая отделом общественного здоровья Борисовского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

У нас на базе каждого учреждения здравоохранения работает кабинет профилактики ВИЧ, СПИД, где анонимно можно получить помощь, также пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также у нас существует самотестирование на ВИЧ-инфекцию, покупаются тесты в любой аптеке. И если вдруг так случилось, что положительный результат, не нужно бояться этого результата, а просто обратиться за помощью.