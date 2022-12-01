Окунания в холодную воду полезны для организма. Рассказываем, как правильно закаляться

Новости Беларуси. Бег, окунания, обливания и баня-бочка. Уже не в первый раз Белорусская федерация легкой атлетики собирает активных минчан и любителей здорового образа жизни, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сергей Зыков, специалист Белорусской федерации легкой атлетики по массовым видам спорта:

В прошлом году мы начали с пробежки в парке Победы по выходным дням, просили, чтобы продолжили мы это хорошее начинание, которое родилось в Скандинавских странах, в России очень популярно, пришло к нам. Закаливание в данное время настолько актуально и нужно, чтобы быть в прекрасной форме, не болеть.

Правило «с места в карьер» здесь не работает: сразу нырять в ледяную прорубь не стоит. Неподготовленному организму опасно резко подвергаться воздействию экстремальных факторов. Главное условие правильного закаливания – это плавное понижение температуры воды или воздуха, а также постепенное увеличение продолжительности процедур. Начать можно с умывания холодной водой. Когда лицо привыкнет, приступайте к частичным обливаниям. Сергей Зыков:

Два аспекта, которые необходимы, – это постепенность и постоянство. Если это соблюдать, вы получите необходимый заряд энергии, с вирусом на ты будете разговаривать. Надо в голове сделать сдвиг, что это жизненно необходимо. Сайт 42195.by, там у нас идет регистрация, любой желающий, не надо сразу с голым торсом, просто с нами пробежать и почувствовать свою атмосферу. В этот раз участие в закал-фесте приняли около 100 человек. Мероприятие прошло возле легкоатлетического манежа «Динамо». На выбор участникам было предложено несколько дистанций – 5, 10 или 15 километров. Трасса пролегала вокруг Комсомольского озера, а после забега можно было окунуться в Свислочи.

Татьяна Гурская, победитель закал-феста в возрастной группе от 40 лет и старше:

Готовилась я с прошлого года, мы бегали в 9 градусов, со снегом, с метелью. Как-то даже не холодно, ты бежишь, организм разогревается, в воду потом нормально.

Дмитрий Гидлевский, победитель закал-феста в возрастной группе от 40 лет и младше:

Позади 15 километров, готовился целенаправленно, стараюсь всегда придерживаться этих мероприятий, они очень полезны как для здоровья, так и для организма в целом. Это самая важная профилактика простудных заболеваний, в процессе этого каждый участник получает незабываемые эмоции, с нетерпением ждут следующих стартов. Участие в таком марафоне абсолютно бесплатное. А вот победителей в разных возрастных группах ждали еще и денежные призы.

Андрей Занемонец, победитель закал-феста в возрастной группе от 40 лет и старше:

Вода теплая, хорошая погода, приятно, хочется еще раз искупнуться, 15 километров пробежал, даже первый в абсолюте, готовлюсь, раз в неделю забеги у меня, езжу по городам. В закал-фесте каждый месяц принимаю участие. Это уже пятый или шестой.