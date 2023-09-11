Диалоговая площадка в рамках акции «Беларусь адзіная» прошла в Орше

Во Дворце культуры собрались представители различных общественных объединений и политических партий. Всех их объединяет любовь к Беларуси, стремление сохранить в стране мир и стабильность. Как отметили участники встречи, сегодня вопросы идеологии и патриотизма выходят на первый план.

Олег Романов, председатель б елорусской партии «Белая Русь»: Людей интересуют сфера смыслов, сфера идей, которые важны для нашего белорусского общества. Спрашивают о том, как сформировать патриота, как в целом социализировать молодое поколение, насколько соответствуют требованиям развития зрелой личности погружения в информационно-цифровую среду.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси: Сейчас мы говорим о будущем, о предстоящей избирательной компании. Это смотр наших политических активистов, учет общественного мнения, все-таки за последние годы в Беларуси произошли существенные изменения. У нас принята новая редакция Конституции, закон «О политических партиях», закон «О Всебелорусском народном собрании», закон «О гражданском обществе». Как это воспринимается людьми, что успели мы сделать в развитии этих законодательных проектов.

Вадим Грачев, заместитель председателя ФПБ:

Мы – профсоюзы, и в этом наша доля ответственности как субъекта гражданского общества, отвечаем за то, чтобы сегодня была стабильность в трудовых коллективах. Чтобы трудовые коллективы, несмотря на те санкции, которые сегодня применяются в отношении страны и отдельных предприятий, не падали духом, а работали, работали, чтобы продавалась продукция, была зарплата у людей.

На встрече в формате открытого диалога говорили также о достижениях нашей страны в период суверенного развития, о роли гражданского общества в построении независимой Беларуси.