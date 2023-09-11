Из бюджета Минска выделят допсредства на развитие ЖКХ, транспорта и социально-культурной сферы

Новости Беларуси. Из столичного бюджета выделят дополнительные средства на развитие социально-культурной сферы, ЖКХ, инвестпрограмму и приобретение пассажирского транспорта. Такое решение приняли на очередной сессии Минского городского Совета депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Общий объем доходов городского бюджета увеличился, поэтому появилась возможность вложить больше денег в важные направления. Среди рассмотренных вопросов также предстоящие изменения в сфере аренды и пользования имуществом. Речь о недвижимости, которая принадлежит городу. Уже через два месяца вступит в силу указ главы государства, который корректирует подходы в этом направлении. В частности, изменения коснутся ставок арендной платы, некоторых терминов. Задача горсовета – привести в порядок все необходимые документы.

С ергей Смольский, председатель Комитета государственного имущества Мингорисполкома: Никаких серьезных изменений по аренде и передаче в безвозмездное пользование имущества города не произошло и не произойдет после принятия этого решения. Регламентируются ставки арендной платы, которая будет поступать, куда и как она будет направляться.

Рассмотрели и вопрос поощрения талантливой молодежи. Принято решение наградить 200 лучших учащихся учреждений среднего образования. Торжественная церемония пройдет на осенних каникулах. Отдельно финансовую поддержку от Мингорсовета получат талантливые юные спортсмены.

Георгий Кушняров, председатель Постоянной комиссии Минского городского Совета депутатов по образованию, науке, культуре и спорту:

Вносятся изменения в премии для наших спортсменов, минчан. Список действительно немаленький – 187 человек у нас получают стипендии, спортсмены в Минске.

Коснулись и вопросов строительства. Так, уточнили списки подрядчиков, которые работают на городских стройках. Также принято решение увеличить расходы на оснащение оборудованием объектов социальной сферы.