Дзиодзина: Президент рекомендует рассмотреть всерьёз 12 тезисов из Китая. Как это поможет в украинском конфликте?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Китайский взгляд на политику в чем-то похож на подход Беларуси. Мы в чужой монастырь со своим уставом не лезем, но если помощь нужна, то сделаем то, что нужно по факту. Без демонстративного пафоса и попыток заработать очки на чужой проблеме.

«Если они понимают, что это не даст искомого, требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги», – подчеркнул Александр Лукашенко о философском подходе Китая к политике.

А так ни нам, ни китайцам не свойственно вмешиваться в чью-то жизнь. К счастью, у них и у нас есть своя собственная. Мы склонны поступать так не под влиянием равнодушия, а из мудрого благородства. Из особенностей нашей созвучной политики мы схожим образом понимаем военный конфликт в Украине.

«Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом!», – сказал глава государства, рассуждая о возможных перспективах в диалоге с китайскими журналистами.