Дзиодзина: Президент рекомендует рассмотреть всерьёз 12 тезисов из Китая. Как это поможет в украинском конфликте?
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Китайский взгляд на политику в чем-то похож на подход Беларуси. Мы в чужой монастырь со своим уставом не лезем, но если помощь нужна, то сделаем то, что нужно по факту. Без демонстративного пафоса и попыток заработать очки на чужой проблеме.
«Если они понимают, что это не даст искомого, требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги», – подчеркнул Александр Лукашенко о философском подходе Китая к политике.
А так ни нам, ни китайцам не свойственно вмешиваться в чью-то жизнь. К счастью, у них и у нас есть своя собственная. Мы склонны поступать так не под влиянием равнодушия, а из мудрого благородства. Из особенностей нашей созвучной политики мы схожим образом понимаем военный конфликт в Украине.
«Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом!», – сказал глава государства, рассуждая о возможных перспективах в диалоге с китайскими журналистами.
Алена Дзиодзина:
В их стране, как и у нас, считают, что происходящий конфликт нужно решать путем перемирия. И когда Президент рекомендует рассмотреть всерьез 12 тезисов из Китая, он имеет в виду причинно-следственную взаимосвязь, при развитии любого конфликта довольно закономерную.
В этом смысле предупреждение Александра Лукашенко не носит характер угрозы. Оно становится очевидным, если вдумчиво ознакомиться с содержанием 12 пунктов. Ведь, по сути, каждый озвученный тезис подсказывает, как прийти к миру, не усугубляя происходящий конфликт.
Первый озвученный тезис на языке психологии означает уважение личного пространства другого. Без этой основы, как правило, начинают разрастаться конфликты. Когда нарушение чьих-то границ становится источником напряжения. В случае отношений двух государств работает то же правило, где уважение к суверенитету других является необходимой базой для достижения мира. Потому двойные стандарты являются неприемлемыми. Китайское послание не зря начинается именно с этого.
«Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована укреплением или расширением военных блоков», – недвусмысленно намекает китайская мудрость. В противном случае мышление времен холодной войны становится провокатором, как и произошло в случае с расширением военного блока НАТО, который именно Штаты приближали к границам России.
Алена Дзиодзина:
«Прекращение огня и боевых действий» – тоже из ряда необходимых условий при мирном урегулировании конфликта. Иначе довольно сложно договориться, когда люди продолжают наносить друг другу ущерб. И способствовать мирным переговорам возможно, если помощники сохраняют нейтральность. Ибо занимая чужую сторону, люди лишь подкрепляют конфликт. Поэтому от подобной стратегии предпочтительно отказаться, когда и правда есть цель помирить. Так, оснащая кого-то оружием, посторонние продолжают потворствовать конфликту. Порой неосознанно, а иногда в этом и есть основная цель. Повод задуматься о позиции Штатов, которые о мирных переговорах почему-то не заикаются в принципе. К слову, диалог – тоже один из существенных пунктов.
«Прекращение односторонних санкций», которые в первую очередь отражаются на простом населении и становятся источником напряжения в обществе, которого могло бы просто не быть. Нужда нередко служит началом новых конфликтов и является стимулятором войн. И с этой позиции принципиальный вопрос – продовольственный кризис. Не менее значим вопрос личной физической безопасности, где, политизируя решение гуманитарных вопросов, можно лишь подкреплять конфликт. Медвежья услуга под видом помощи.
Алена Дзиодзина:
«Снижение стратегических рисков». Этот тезис о том, что не нужно бряцать оружием ни у порога чужого дома, ни вблизи границ чужих стран. Иначе подобное поведение в перспективе может быть расценено как угроза. Тоже повод поразмышлять о разработках ядерного, химического и биологического оружия, о которых так же немало звучало в преддверии российско-украинского конфликта, который гораздо шире. 12 китайских пунктов просто еще раз это подчеркивают.
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