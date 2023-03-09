Ответьте на вопросы и выиграйте приз к празднику. Как действуют кибермошенники, чтобы заполучить ваши деньги?

Многие киберпреступники используют интернет с целью получения коммерческой выгоды. Способы абсолютные разные, поэтому нужно держать руку на пульсе, чтобы не попасться на очередные уловки мошенников.

Вероника Макаревич:

Была ситуация в преддверии 8 Марта. Мой хороший знакомый, коллега, хотел заказать маме в подарок цветы. Он находился в одном городе, а мама – в другом. Человек нашел сайт, заказал букет цветов, оплатил, ввел данные карточки. В итоге цветы никому не доставили, деньги были списаны, а мошенники просто пропали. Большинство изощренных схем финансового мошенничества связано со взломом компьютерных систем с целью получения банковских данных или другой личной информации. Иногда заподозрить неладное крайне сложно, но во многих ситуациях истина лежит на поверхности.

Дмитрий Стасюлевич, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности:

Касаемо основных видов киберпреступлений, таковых два. Преступления, связанные с фишинговыми ссылками, и звонки на мобильные телефоны потерпевших от, условно говоря, сотрудников либо банковских учреждений, либо правоохранительных органов. Звонить гражданам в мессенджерах и требовать предоставление им личных данных – очевидный стиль поведения злоумышленников. Сотрудники государственных учреждений не действуют по такой инструкции.

Дмитрий Стасюлевич:

Основная цель злоумышленника – создать условия, в которых потерпевший должен принять очень быстро и принять неправильное решение. Сообщается информация такого рода, как на ваше имя в настоящее время хотят оформить кредит, с вашего банковского счета в настоящее время переводят какую-то определенную сумму денег в адрес какого-то лица. Вот его фамилия, имя, отчество. Знаком ли он вам? И так далее. Называют также вымышленные организации, которые к банковскому сектору никакого отношения не имеют. Многие думают, что, сообщив персональные данные, смогут уберечь денежные средства от хищения, однако глубоко заблуждаются.

Дмитрий Стасюлевич:

В последнее время участились фишинговые ссылки банковских учреждений, сайты, которые один к одному внешне похожи на официальный сайт банка. Хотелось бы обратить внимание на два момента. Если есть возможность, чтобы граждане пользовались мобильными приложениями, а если уже приходится пользоваться веб-версией, то обращать внимание на адресную строку и конкретно на сайт, на который они переходят и где они вводят эти реквизиты. Кроме того, есть псевдо-розыгрыши от торговых сетей: появляются сообщения о проведении игры, приуроченные к определенному празднику. Подобная реклама может проходить как в социальных сетях, так и распространяться через Viber и другие мессенждеры.