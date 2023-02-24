Дзиодзина о конфликте в Украине: «Байден со своей стороны про мир не упоминает даже теоретически»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

По тому, как человек говорит о каком-то событии, становится ясно, что именно в нем для него является наиболее важным. И когда люди правда хотят решить конфликт миром, они говорят про мир. А не о том, что находятся в силах продолжить войну. Военный конфликт в Украине уже целый год во внимании мировых политиков. Однако же как по-разному все о нем говорят.

На минувшей неделе наш Президент, рассуждал с позиции перемирия. И в фокусе внимания его слов оставалось то, как можно договориться. Сами формулировки концентрировались на понятиях «встреча», «мир», «диалог»: «Хотите мира в Украине – давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять!»; «Сегодня там гибнут люди! Давайте это остановим!», – предлагал белорусский лидер.

Прозвучали из его уст и приглашения в Беларусь основных участников, включенных в конфликт, чтобы закончить происходящее конструктивным мирным путем: «Встретимся здесь втроем: два «агрессора» и «миролюбивый» Президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что «Боинг»), примем его. Я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет. Сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь».

Очевидно, что в понимании нашего Президента помощь – это содействие в том, чтобы страны и люди могли примириться. И насколько иначе про тот же самый конфликт спустя пару дней отзвучало в обращении Байдена: финансирование театра военных действий, предоставление Украине оружия, танки, снаряды, системы залпового огня. И почему-то ни слова про мир. В его обращении словно бы не включалось даже самой идеи, что было б неплохо закончить войну. Что это возможно было бы сделать в принципе. И что так для всех конфликтующих могло бы быть лучше. Ощутимая разница, да?