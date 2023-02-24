Дзиодзина о конфликте в Украине: «Байден со своей стороны про мир не упоминает даже теоретически»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
По тому, как человек говорит о каком-то событии, становится ясно, что именно в нем для него является наиболее важным. И когда люди правда хотят решить конфликт миром, они говорят про мир. А не о том, что находятся в силах продолжить войну. Военный конфликт в Украине уже целый год во внимании мировых политиков. Однако же как по-разному все о нем говорят.
На минувшей неделе наш Президент, рассуждал с позиции перемирия. И в фокусе внимания его слов оставалось то, как можно договориться. Сами формулировки концентрировались на понятиях «встреча», «мир», «диалог»: «Хотите мира в Украине – давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять!»; «Сегодня там гибнут люди! Давайте это остановим!», – предлагал белорусский лидер.
Прозвучали из его уст и приглашения в Беларусь основных участников, включенных в конфликт, чтобы закончить происходящее конструктивным мирным путем: «Встретимся здесь втроем: два «агрессора» и «миролюбивый» Президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что «Боинг»), примем его. Я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет. Сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь».
Очевидно, что в понимании нашего Президента помощь – это содействие в том, чтобы страны и люди могли примириться. И насколько иначе про тот же самый конфликт спустя пару дней отзвучало в обращении Байдена: финансирование театра военных действий, предоставление Украине оружия, танки, снаряды, системы залпового огня. И почему-то ни слова про мир. В его обращении словно бы не включалось даже самой идеи, что было б неплохо закончить войну. Что это возможно было бы сделать в принципе. И что так для всех конфликтующих могло бы быть лучше. Ощутимая разница, да?
Алена Дзиодзина:
Байден со своей стороны про мир не упоминает даже теоретически. Его риторика в обращении держит в фокусе конфронтацию. И с точки зрения оценки конфликта подобная речь показательна: человек говорит о войне, либо он говорит о мире. Каждый участник обычно рассуждает с той позиции, которой лично он предпочитает придерживаться.
Главный посыл американских формулировок подмечает вслух наш Президент в диалоге с китайскими журналистами, когда речь вновь заходит про Украину: «Война, война, война! Давайте, бейте друг друга, убивайте! А мы дадим вам, чем убивать! Оружие дадим!»
Однако разве при искреннем стремлении человека к миру, фокус его рассуждений концентрируется на военных ресурсах? Или на том, как много растрат он намерен вложить на оружие? Все же миролюбивый настрой обычно предполагает нечто иное. И в том, что и как говорят представители Штатов, проявляется истинная позиция по российско-украинскому конфликту. Без прикрас. «Дальновидный политик, если может немножко вперед посмотреть, он не должен бегать по Западной Европе и просить F-16 или еще какие-то истребители и РСЗО дальнего действия. А должен думать о том, как прекратить войну, чтобы не погибли еще там 100-200-300 тысяч украинцев. Вот о чем сегодня речь!», – подмечает Александр Лукашенко о поведении Зеленского. В символизме его поступков тоже история отнюдь не про мир. Согласитесь.
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