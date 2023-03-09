В Беларуси задержали двух иностранцев, находившихся в уголовном розыске

Новости Беларуси. Двух иностранцев, находившихся в международном розыске, задержали столичные правоохранители. Сыщикам Московского РУВД Минска удалось установить, что на территории Беларуси скрываются 49-летний мужчина и его 25-летний сын, совершившие ряд преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что они проживают на съемной квартире. При поддержке спецотряда быстрого реагирования злоумышленников взяли под стражу.

Константин Блажей, заместитель начальника Московского РУВД Минска:

Установлено, что 49-летний отец и его 25-летний сын скрывались в Беларуси с середины декабря 2022 года. Фигуранты задержаны и заключены под стражу. Их ждет экстрадиция в страну гражданской принадлежности.