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В Беларуси задержали двух иностранцев, находившихся в уголовном розыске

09 марта 2023 08:15
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Новости Беларуси. Двух иностранцев, находившихся в международном розыске, задержали столичные правоохранители. Сыщикам Московского РУВД Минска удалось установить, что на территории Беларуси скрываются 49-летний мужчина и его 25-летний сын, совершившие ряд преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси задержали двух иностранцев, находившихся в уголовном розыске-1

В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что они проживают на съемной квартире. При поддержке спецотряда быстрого реагирования злоумышленников взяли под стражу.

В Беларуси задержали двух иностранцев, находившихся в уголовном розыске-4

Константин Блажей, заместитель начальника Московского РУВД Минска:
Установлено, что 49-летний отец и его 25-летний сын скрывались в Беларуси с середины декабря 2022 года. Фигуранты задержаны и заключены под стражу. Их ждет экстрадиция в страну гражданской принадлежности.

В Беларуси задержали двух иностранцев, находившихся в уголовном розыске-7

Известно, что среди преступлений, совершенных злоумышленниками у себя на родине, числятся похищение человека и изнасилование.

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# Милиция Беларуси # общество # Константин Блажей # Фотофакт

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