В могилёвской больнице открыли отделение оперативной гинекологии и поздравили пациенток с 8 Марта

Новости Беларуси. Слова благодарности медикам, цветы и мороженое пациентам. В Могилевской городской больнице № 1 после ремонта открыли отделение оперативной гинекологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь полностью обновили помещения на площади более 600 квадратных метров. Современный вид приобрели коридоры, палаты и сан-узлы. Важно, что все это сделано благодаря поддержке спонсоров. Предприятия города активно помогают сделать сферу здравоохранения комфортной, а могилевские медики применяют современные методики, которые позволяют сохранить женское здоровье и значительно сократить сроки госпитализации.

Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома:

Те палаты, которые раньше были шести или семиместные, приведены в порядок. Теперь они стали трех-, четерыхместные, с наличием санитарных комнат, хорошего ремонта. Это уже говорит о том, что мы немножко растем.

Татьяна Ислевская, жительница Могилева:

Очень приятно находиться здесь, в этих стенах, когда сделан свежий ремонт, когда подобраны краски. В каждой палате своя краска, свое настроение. По сравнению с тем, что было много лет назад, это, конечно, небо и земля. Для нас, особенно для женщин, это очень комфортно, красиво и приятно.