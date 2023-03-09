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В могилёвской больнице открыли отделение оперативной гинекологии и поздравили пациенток с 8 Марта

09 марта 2023 07:06
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Новости Беларуси. Слова благодарности медикам, цветы и мороженое пациентам. В Могилевской городской больнице № 1 после ремонта открыли отделение оперативной гинекологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В могилёвской больнице открыли отделение оперативной гинекологии и поздравили пациенток с 8 Марта-1

Здесь полностью обновили помещения на площади более 600 квадратных метров. Современный вид приобрели коридоры, палаты и сан-узлы. Важно, что все это сделано благодаря поддержке спонсоров. Предприятия города активно помогают сделать сферу здравоохранения комфортной, а могилевские медики применяют современные методики, которые позволяют сохранить женское здоровье и значительно сократить сроки госпитализации.

В могилёвской больнице открыли отделение оперативной гинекологии и поздравили пациенток с 8 Марта-4

Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома:
Те палаты, которые раньше были шести или семиместные, приведены в порядок. Теперь они стали трех-, четерыхместные, с наличием санитарных комнат, хорошего ремонта. Это уже говорит о том, что мы немножко растем.

В могилёвской больнице открыли отделение оперативной гинекологии и поздравили пациенток с 8 Марта-7

Татьяна Ислевская, жительница Могилева:
Очень приятно находиться здесь, в этих стенах, когда сделан свежий ремонт, когда подобраны краски. В каждой палате своя краска, свое настроение. По сравнению с тем, что было много лет назад, это, конечно, небо и земля. Для нас, особенно для женщин, это очень комфортно, красиво и приятно.

В могилёвской больнице открыли отделение оперативной гинекологии и поздравили пациенток с 8 Марта-10

По случаю 8 Марта весна заглянула в каждую палату отделения. Пациенткам, которые вынуждены провести праздник в больничных стенах, вручили тюльпаны и подняли настроение сладкими подарками.

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# Учреждения здравоохранения # общество # Александр Старовойтов # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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