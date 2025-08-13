Силы ПВО ночью ликвидировали 46 украинских БПЛА – Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны РФ нейтрализовали в течение ночи 46 БПЛА ВСУ над территорией семи российских регионов и Азовского моря, пишет РИА Новости.

Минобороны России информирует, что ночью с 12 на 13 августа осуществлен перехват и уничтожение 46 украинских БЛА самолетного типа. Над Брянской областью нейтрализовано 15 дронов, над Волгоградской областью – 11, над Ростовской областью – 7, над Краснодарским краем – 5, над Белгородской, Воронежской областями, в районе Крыма и акватории Азовского моря – по 2.

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