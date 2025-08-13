Дзиодзина: зарубежные СМИ стремятся не передать объективную информацию, а сформировать отрицательный образ

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Средства массовой информации – это инструмент, который можно использовать как во вред, так и во благо. Так или иначе, изначально всевозможные газеты, журналы и телепрограммы задумывались для того, чтобы передавать сообщение зрителю. Вопрос субъективности в данном случае – это отдельная тема. Например, на сегодняшний день часть зарубежных стран проживают в своего рода информационном вакууме во многом из-за того, что их местные СМИ преднамеренно создают неверное впечатление о реальности или передают информацию, но частично.

Возвращаясь к теме инструментария, то при желании журналисту не составляет труда передать информацию так, чтобы зритель воспринял сообщение именно так, как хотел бы автор. Тут вопрос целей и принципов журналистики. Как отдельный жанр стоит рассматривать интервью. Чем меньше в нем будет нарезок и монтажа, тем оно объективнее. Исходя из этих причин, Александр Лукашенко при общении с зарубежными журналистами просит показывать диалог без нарезок. Ведь что касается белорусского Президента, то зарубежные медиа полнятся мифами, слухам и клише, где иностранные СМИ стремятся не передать объективную информацию, а скорее – создать представления у своей аудитории, сформировать отрицательный образ. Но что происходит, когда Президент Беларуси дает масштабное интервью зарубежному СМИ? Ответ на этот вопрос мы можем понять по недавнему диалогу главы государства и журналиста Time. Ведь если смотреть его целостно, то без труда можно составить реальные впечатления как о личностных качествах самого Президента, так и о том, каковы роль, участие и позиция Беларуси по ключевым мировым событиям.