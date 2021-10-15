Роман Головченко: «Geely сейчас занимают второе место в рейтинге продаж автомобилей в Беларуси»

Новости Беларуси. Программа кредитования отечественных автомобилей Geely для физических лиц будет продолжена в 2022 году. Об этом заявил 15 октября премьер-министр Беларуси во время рабочей поездки в Борисовский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В графике – посещение нескольких предприятий. Среди них – борисовское «Белмедстекло», а также «БЕЛДЖИ». По мнению премьер-министра, это один из самых удачных промышленных проектов страны. Сейчас предприятие успешно занимается экспортом. Особый интерес проявляет Россия.

Между тем четверть производимых машин реализуются на внутреннем рынке. Белорусов привлекают выгодные кредиты на отечественные автомобили. Роман Головченко рассказал, как будет работать программа дальше.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Особые льготные условия предоставляются для наших традиционных льготников, многодетных семей. Фактически для человека, для семьи этот процент сейчас ниже уровня инфляции – процент по кредиту. Все остальное компенсирует государство. В том числе благодаря этому автомобили Geely сейчас занимают второе место в рейтинге продаж автомобилей в Беларуси.

С выводом таких новых, современных, популярных моделей, которые сегодня мы увидели, – это и Geely Tugella, и Geely Coolray, и новый электромобиль, на котором сегодня удалось прокатиться – конечно, я думаю, что очень хорошие перспективы и на внутреннем рынке. Эта программа в следующем году будет точно действовать, потом будем смотреть, надо ли будет поддерживать спрос.