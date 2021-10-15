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Роман Головченко: «Geely сейчас занимают второе место в рейтинге продаж автомобилей в Беларуси»

15 октября 2021 17:18
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Новости Беларуси. Программа кредитования отечественных автомобилей Geely для физических лиц будет продолжена в 2022 году. Об этом заявил 15 октября премьер-министр Беларуси во время рабочей поездки в Борисовский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Роман Головченко: «Geely сейчас занимают второе место в рейтинге продаж автомобилей в Беларуси»-1

В графике – посещение нескольких предприятий. Среди них – борисовское «Белмедстекло», а также «БЕЛДЖИ». По мнению премьер-министра, это один из самых удачных промышленных проектов страны. Сейчас предприятие успешно занимается экспортом. Особый интерес проявляет Россия.  

Роман Головченко: «Geely сейчас занимают второе место в рейтинге продаж автомобилей в Беларуси»-4

Между тем четверть производимых машин реализуются на внутреннем рынке. Белорусов привлекают выгодные кредиты на отечественные автомобили. Роман Головченко рассказал, как будет работать программа дальше.  

Роман Головченко: «Geely сейчас занимают второе место в рейтинге продаж автомобилей в Беларуси»-7

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Особые льготные условия предоставляются для наших традиционных льготников, многодетных семей. Фактически для человека, для семьи этот процент сейчас ниже уровня инфляции – процент по кредиту. Все остальное компенсирует государство. В том числе благодаря этому автомобили Geely сейчас занимают второе место в рейтинге продаж автомобилей в Беларуси.  

С выводом таких новых, современных, популярных моделей, которые сегодня мы увидели, – это и Geely Tugella, и Geely Coolray, и новый электромобиль, на котором сегодня удалось прокатиться – конечно, я думаю, что очень хорошие перспективы и на внутреннем рынке. Эта программа в следующем году будет точно действовать, потом будем смотреть, надо ли будет поддерживать спрос.  

Роман Головченко: «Geely сейчас занимают второе место в рейтинге продаж автомобилей в Беларуси»-10

В 2022 году «БЕЛДЖИ» планирует расширить модельный ряд машин. На рынке может появиться новый белорусский седан. В компании обещают сделать его бюджетным, но современным – с механической коробкой передач. А уже к концу 2021 года в автосалонах появится отечественный электрокар. В 2021 году с конвейера сошло 22 тысячи автомобилей. «БЕЛДЖИ» ставит перед собой планку – выйти на производство и продажу 30 тысяч авто.  

Роман Головченко: «Geely сейчас занимают второе место в рейтинге продаж автомобилей в Беларуси»-13

«Хотим уложиться в 35 тысяч белорусских рублей». Гендиректор «БЕЛДЖИ» рассказал о планах производства.  

# Автомобилестроение в Беларуси # общество # Роман Головченко # Геннадий Свидерский # Фотофакт

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