IV Съезд малых городов Гродненской и Нижегородской областей проходит по 15 августа

Новые возможности для сотрудничества. Гродненская область принимает IV Съезд малых городов белорусского региона и Нижегородской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состав российской делегации внушительный – более 120 человек. Это и администрация, и руководители предприятий, а также впервые – представители малого и среднего бизнеса. Стороны заинтересованы в развитии партнерских отношений в сфере АПК, обсудят проекты по развитию сельской местности. Гости посетят промышленные и сельскохозяйственные предприятия, смогут ознакомиться с туристическим потенциалом региона. Не останутся без внимания социальная сфера и ЖКХ. На полях форума встретятся представители молодежных парламентов.

Евгений Люлин, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области: Мы еще ближе знакомимся друг с другом, начинают дружить у нас муниципалитеты, конкретные предприятия, сельскохозяйственные предприятия. Каждый год растет объем товарооборота. За 15 лет вырос примерно в 7-8 раз. Сегодня Республика Беларусь для нашей Нижегородской земли, у нас крупный регион, является третьим партнером по объему товарооборота после Китая и Индии.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Интересен нам Нижегородский регион, потому что он недалеко, потому что он и промышленный, и сельскохозяйственный, и туристический. И вот этот IV Съезд малых городов, который проходит, пойдет на пользу.

Съезд малых городов Гродненской и Нижегородской областей проходит четыре дня. Заключительные мероприятия, в том числе подписание межрегиональных соглашений о сотрудничестве, запланированы в райцентре Мосты.