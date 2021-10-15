«Хочу научиться онлайн-лекции слушать». На эти бесплатные курсы может записаться любой пожилой человек

Пенсия – это море свободного времени. Кто-то посвящает себя внукам, садоводству, путешествиям, а есть те, кто скрашивает досуг образованием. Для людей в вечном поиске новых знаний Минский университет третьего возраста ежегодно предлагает самые разнообразные по тематике курсы.

Ольга Шишло, руководитель учебных направлений Университета третьего возраста:

Минский университет третьего возраста – это проект Белорусской ассоциации социальных работников. В этом году мы делаем набор на компьютерные курсы, будут маленькие группы, меньше восьми человек, чтобы соблюдать дистанцию. Иностранные языки: английский, немецкий, французский, впервые корейский. За восемь лет существования проекта обучение уже успели пройти более пяти тысяч человек. Однажды попав на курсы Университета третьего возраста, слушатели возвращаются вновь.

Нонна Буко:

Прошла много курсов, пять лет занималась английским языком, краеведением, фотопозированием, видеомонтажом. Я люблю монтировать ролики, у меня свой канал на YouTube. Внучка говорит, ты на бабушку не похожа, все бабушки сидят дома, блинчики готовят, с внуками сидят, а тебя никогда дома нет.

Валентина Ворончук:

Посещала в Университете третьего возраста и компьютерные курсы, и на польский язык ходила, мне очень понравилось.

Лидия Яско:

Я хочу еще научиться онлайн-лекции слушать, подключаться к сайту Университета третьего возраста. Я приобрела смартфон, потому что занятия онлайн сейчас очень актуальны, и я хочу научиться этому.

Валерий Винар:

По психологии, культуре, краеведению весьма интересно, поэтому будем продолжать заниматься, вообще, о возрасте надо забывать и заниматься жизнью. Заполнить анкету об участии в проекте может любой желающий в возрасте 60+. В связи с большим потоком слушателей, в 2021 году прием заявок уже завершен. Однако у тех, кто не успел стать частью университета, также есть возможность получить новые знания.

Ольга Шишло:

Мы запустили сайт онлайн-университета третьего возраста, там можно зарегистрироваться и бесплатно смотреть все лекции, мы будем их пополнять новыми курсами. Сейчас там уже есть фитнес для мозга, например, по правовой грамотности занятия, по культуре лекции, вебинары с психологами, виртуальные экскурсии. Там более 10 курсов, которые можно смотреть в свободном доступе.

В связи с коронавирусом, большинство занятий проходит в онлайн-формате. После окончания курса слушатели получают сертификат. Ольга Шишло:

Занятия проводят волонтеры, специалисты в своей области. Иностранные языки проводят как преподаватели с опытом, так и студенты. К нам приходят культурологи, экскурсоводы, которые проводили занятия в формате офлайн, сейчас переключились на онлайн-формат.