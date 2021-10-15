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Александр Лукашенко: из-за безнаказанности и права силы применяемые к нам меры становятся всё шире и не так безобидны

15 октября 2021 17:21
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Новости Беларуси. Опыт и лучшие наработки Союзного государства Беларуси и России могут стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Таким мнением 15 октября поделился Александр Лукашенко с участниками юбилейного саммита СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: из-за безнаказанности и права силы применяемые к нам меры становятся всё шире и не так безобидны-1

Противоречия есть. Но никто не спешит покидать Содружество. Украинский пример оказался поучительным. А Евросоюз в бывших странах постсоветского пространства готов быть представлен разве только флагом ночного неба. Во время онлайн-саммита недавно назначенного премьера Молдовы попросили убрать этот флаг. Как отметил наш Президент, в суровом мире только в Содружестве можно выжить.  

Александр Лукашенко: из-за безнаказанности и права силы применяемые к нам меры становятся всё шире и не так безобидны-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В современных условиях считаю целесообразным принятие конкретных шагов по сопряжению региональных интеграционных процессов. Полагаю, что актуальные вопросы повестки дня в формате СНГ должны прежде всего учитывать происходящее в Большой Евразии. А по отдельным темам могли бы быть синхронизированы с проблематикой, обсуждаемой в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.  

Третье. Год от года из-за безнаказанности и пресловутого права силы применяемые к нашим странам меры становятся все шире и не так безобидны для наших национальных экономик. Все вы знаете, с каким беспрецедентным санкционным давлением столкнулась в этом году Беларусь (и не только Беларусь).  

Четвертое. В целях укрепления роли и веса Содружества считаю необходимым предпринять дальнейшие реальные шаги по объединению усилий для совместной защиты интересов на мировом рынке. Нам необходима активизация взаимной торговли и инвестиций, сведение до минимума искусственных барьеров. Только объединив усилия и повысив роль Содружества как регионального игрока, мы сможем успешно противостоять всем вызовам и угрозам.  

Новая страна-председатель – новые предложения. Но столицей Содружества был и остается Минск.  

Александр Лукашенко: из-за безнаказанности и права силы применяемые к нам меры становятся всё шире и не так безобидны-7

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# СНГ # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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