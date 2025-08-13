Беларусь и Пакистан обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия в военной сфере

Беларусь и Пакистан развивают двустороннее взаимодействие. Чтобы активизировать партнерство, сделано уже немало, и этот процесс продолжается. С уверенностью смотреть в будущее и ставить самые смелые цели позволяет личная дружба руководителей двух стран. Что касается военной сферы, Минск и Исламабад отрабатывают механизм проведения консультаций по планированию сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках четвертого раунда таких консультаций в эти дни в Беларуси находится начальник Объединенного штаба Вооруженных Сил Исламской Республики и возглавляемая им делегация. Накануне состоялись встречи с коллегами из Пакистана начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны Беларуси и начальника Департамента международного военного сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития взаимодействия в военной сфере. В целом, по общему убеждению, у Пакистана и Беларуси много направлений для расширения отношений, в том числе в рамках экономического сотрудничества, а также в сфере сельского хозяйства и машиностроения.