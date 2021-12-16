«Нести себя миру и продемонстрировать собственное я». Что выбрать – удобство или стиль?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Стоит ли гнаться за последними новинками моды? Наверное, каждый должен решить для себя. Потому что за модой все равное не угнаться, и очень многие покупатели выбирают комфорт. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Давай этот вопрос зададим всем нашим гостям. Так что, стоит или не стоит? Как выбрать свое?

Михаил Мытник, дизайнер-модельер одного из ведущих трикотажных предприятий Беларуси:

Каждый выбирает для себя свое – кто-то удобство, кто-то стиль, а кто-то креативность.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

А я думаю, что это еще связано и с возрастом, то есть, пока ты молод – мы сами, наверное, были такие – нам неважно было качество. Нам важна была мода. И мы следили за условной этой модой: последняя коллекция или какие-то новинки. Нам хотелось подражать этой моде, чтобы у тебя в гардеробе обязательно было модное. Неважно, понятно, стоимость, по качеству даже, главное, чтобы оно у тебя было. С возрастом, мне кажется, приоритетность все равно меняется. Ты понимаешь, что за модой не угнаться, во-первых. Это такая очень капризная дама. Поэтому отдаешь предпочтение абсолютно качеству, базовому какому-то гардеробу. А уже к базовому гардеробу – конечно, вкрапления каких-то модных элементов. Они ярко читаемые всегда, в каждом сезоне. Либо цвета, которые подчеркивают, либо декор, силуэтная форма. Поэтому если ты даже к базовому гардеробу будешь дополнять такими яркими вещами, подчеркивая, что ты тоже в моде, но все равно ближе к классике, удобству и практичности – мне кажется, что с возрастом к этому приходишь больше. Алена Родовская:

Ребята, вы согласны?

Владислав Мелешко, основатель личного бренда:

Да, полностью солидарны. Алена Родовская:

То есть молодежь наша думает точно так же, как сейчас озвучила Татьяна Алексеевна. Татьяна Лугина:

Мы тоже были молодыми, тоже носили короткие куртки зимой, когда пупок обмораживался. И джинсы какие-то неудобные, но это, главное, модно. Это все было. Это все проходящее. Просто с возрастом, мне кажется, что начинаешь немножко уже думать и об удобстве. Но это с возрастом. Поэтому пусть молодежь ходит, для этого молодость дана. Наталья Надольская:

Пусть молодежь ходит с голыми пупами. Татьяна Лугина:

Пускай, как модно, так и ходит. Для этого молодость. Алена Родовская:

Эльвира, что скажите?

Эльвира Жвикова, руководитель дизайн-центра, член Белорусского союза дизайнеров:

Я все-таки думаю, что стиль во главе угла. Стиль, безусловно. Сейчас есть невероятные возможности либо формировать свой стиль, либо, наоборот, его отрицать. То есть такой вот нонконформизм тоже вполне возможен. Поэтому самое главное – интересоваться этой историей. Нести себя миру и продемонстрировать собственное я. Для этого, на мой взгляд, есть куча различных способов и возможностей.

Светлана Гнеденок, дизайнер, член жюри республиканского конкурса «Мельница моды»:

А мне кажется, быть креативным – это вообще безумно модно, стильно, индивидуально. И когда ты еще молод, ты в поисках, ищешь себя, ищешь в одежде. А когда уже пришло к тому, что ты надеваешь ту одежду, которая тебе подходит, знаешь эту одежду – тебе комфортно. Татьяна Лугина:

Самое главное, что ты с возрастом нащупал свой стиль. Светлана Гнеденок:

И ты уверен в нем. Татьяна Лугина:

То есть ты с возрастом видишь много людей, тебе кажется – вот эта женщина прекрасна, и это классно. Но ты же на себя это уже не примеришь. Потому что ты понимаешь, что образ классный, и женщине уже за 50, но на себя я не надену, потому что я уже это проходила. И я в другом образе, у меня другой стиль, другая история внутренняя. Хотя в целом лук классный. Наталья Надольская:

Хорошо, пусть молодежь скажет, как оставаться стильным?

Владислав Мелешко:

Не нужно следовать моде. Каждый человек индивидуален по-своему. То есть можно сочетать несочетаемое. Как ранее вы говорили, можно увидеть на проходящей женщине, мужчине, который в возрасте, классный лук. А ты думаешь: «Я бы такое не надел». Понимаете, тут очень все индивидуально. То есть каждый человек может. Как ранее тоже сказано было: «Молодежь более раскрепощенней будет носить, нежели люди, которые уже более взрослые». Да и взрослые сейчас есть, которые надевают такую же одежду, которую бы не надел молодой человек. То есть более какую-то вульгарную, яркую, красивую и тому подобное. Наталья Надольская:

Максим, нужно ли следить за модой и одеваться стильно? Может быть, одежда – это какой-то месседж обществу? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Есть ли у моды возраст? То, о чем мы сейчас говорили. Алена Родовская:

Главное удобство?

Максим Афоненко, основатель личного бренда:

По одежде много можно сказать о человеке. То есть она иногда даже подчеркивает его мысли, настроение. Потому что многие люди одеваются по настроению. В хорошее настроение могут надеть что-то яркое, в плохое – что-то более темное.