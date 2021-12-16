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«Внешнее должно продолжать внутренний мир человека». Стилист рассказала, как работает с клиентами и что выбирают белорусы

16 декабря 2021 13:09
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Я хочу послушать человека, который каждый день общается со своими клиентами. Анастасия, тут все свои люди, на что сегодня обращает свое внимание ваш клиент – наши белорусы – когда просит вас подобрать одежду? Что они выбирают?  

«Внешнее должно продолжать внутренний мир человека». Стилист рассказала, как работает с клиентами и что выбирают белорусы-1

Анастасия Феттер, стилист, имиджмейкер:  
На самом деле, вопрос интересный и очень непростой в ответе. В том плане, что у каждого клиента – это личная история. Для меня как для профессионала важно не «вот это модно, носи». Ни в коем случае. Я никогда не навязываю. Для меня стиль – внешнее должно продолжать внутренний мир человека.  

Алена Родовская:  
Как реагируют люди? Когда ты говоришь: «Слушайте, тут такое классное платье «Камволь», цвета фуксии. Пойдемте в Trend Park, его померим». А он говорит: «Белорусское? Пойду?» Идет человек, смотрит, меряет?  

Анастасия Феттер:  
Да, безусловно, идут. Абсолютно разные магазины. Так же, как и для телевидения там закупается. В наших белорусских магазинах есть очень качественные изделия, очень стильные, современные, которые нравятся мне самой. У меня тоже есть не только от белорусских дизайнеров, но и от крупных наших брендов-производителей.  

Алена Родовская:  
Ведь от стилиста зависит – можно не обратить внимание на вещь, которая будет висеть – а стилист правильно подберет и сделает просто какую-то изюминку.  

«Внешнее должно продолжать внутренний мир человека». Стилист рассказала, как работает с клиентами и что выбирают белорусы-4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:  
Да, подберет лук, образ.  

Анастасия Феттер:  
Конечно же, аксессуары, украшения.  

«Внешнее должно продолжать внутренний мир человека». Стилист рассказала, как работает с клиентами и что выбирают белорусы-7

Михаил Мытник, дизайнер-модельер одного из ведущих трикотажных предприятий Беларуси:  
Опять же, мы приходим к тому, что это великий труд. А наши покупатели хотят прийти в магазин, сразу купить и одеть. Многие возмущаются, потому что у нас нет оверсайз или еще чего-то.  

Анастасия Феттер:  
Подождите, поэтому есть стилист, который знает, разговаривает: «Что, для чего, почему? И в какой ценовой категории?»  

Татьяна Лугина:  
Кстати, это тоже стало популярным.  

«Внешнее должно продолжать внутренний мир человека». Стилист рассказала, как работает с клиентами и что выбирают белорусы-10

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
Это очень пользуется популярностью. Но давайте будем честными, не каждый человек пойдет и обратится за услугами к стилисту для того, чтобы подобрали образ. Таких большинство у нас в Беларуси людей, которые, в принципе, обладают неплохим вкусом. Сами могут подобрать себе гардероб.  

Татьяна Лугина:  
Да, врожденный вкус стиля.  

Екатерина Забенько:  
Но сейчас приходят к тому, что начинают пользоваться услугами стилиста. Действительно, люди хотят прийти в магазин и купить ту самую заветную, готовую капсулу. Многие магазины такую возможность предоставляют. Я тоже захожу в магазин, вижу уже собранный образ – пиджак, топ, брюки. И все, я могу его целиком купить.  

Алена Родовская:  
И, честно говоря, совершенно неважно, какой фирмы это будет.  

«Внешнее должно продолжать внутренний мир человека». Стилист рассказала, как работает с клиентами и что выбирают белорусы-13

Светлана Гнеденок, дизайнер, член жюри республиканского конкурса «Мельница моды»:  
Это здорово, потому что вы знаете, какой стиль вам подходит. А вот как раз таки стилисты подбирают.  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Можно же вывезти девушку из деревни, а деревню из девушки не вывезти. Поэтому в этом случае девушка приходит к стилисту.  

«Внешнее должно продолжать внутренний мир человека». Стилист рассказала, как работает с клиентами и что выбирают белорусы-16

Анастасия Феттер:  
На самом деле популярно. Но некоторые думают, что это как-то безумно дорого. Когда узнают, говорят: «Нет, вроде и недорого». Я объясняю, что сам человек может регулировать количество работы, часов. И начинается работа с того – еще раз, Алена, возвращаюсь к первому вопросу – что нужно, для чего нужно. Какую жизнь вы ведете, куда ходите? Нужны строгие костюмы или спортивная одежда?  

Можно делать модную, стильную одежду. А как модернизировали производство на предприятиях легкой промышленности Беларуси – подробнее здесь.  

# Мода в Беларуси # общество # Алена Родовская # Анастасия Феттер # Татьяна Лугина # Михаил Мытник # Екатерина Забенько # Светлана Гнеденок # Наталья Надольская # Фотофакт

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