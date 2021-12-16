«Внешнее должно продолжать внутренний мир человека». Стилист рассказала, как работает с клиентами и что выбирают белорусы
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я хочу послушать человека, который каждый день общается со своими клиентами. Анастасия, тут все свои люди, на что сегодня обращает свое внимание ваш клиент – наши белорусы – когда просит вас подобрать одежду? Что они выбирают?
Анастасия Феттер, стилист, имиджмейкер:
На самом деле, вопрос интересный и очень непростой в ответе. В том плане, что у каждого клиента – это личная история. Для меня как для профессионала важно не «вот это модно, носи». Ни в коем случае. Я никогда не навязываю. Для меня стиль – внешнее должно продолжать внутренний мир человека.
Алена Родовская:
Как реагируют люди? Когда ты говоришь: «Слушайте, тут такое классное платье «Камволь», цвета фуксии. Пойдемте в Trend Park, его померим». А он говорит: «Белорусское? Пойду?» Идет человек, смотрит, меряет?
Анастасия Феттер:
Да, безусловно, идут. Абсолютно разные магазины. Так же, как и для телевидения там закупается. В наших белорусских магазинах есть очень качественные изделия, очень стильные, современные, которые нравятся мне самой. У меня тоже есть не только от белорусских дизайнеров, но и от крупных наших брендов-производителей.
Алена Родовская:
Ведь от стилиста зависит – можно не обратить внимание на вещь, которая будет висеть – а стилист правильно подберет и сделает просто какую-то изюминку.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Да, подберет лук, образ.
Анастасия Феттер:
Конечно же, аксессуары, украшения.
Михаил Мытник, дизайнер-модельер одного из ведущих трикотажных предприятий Беларуси:
Опять же, мы приходим к тому, что это великий труд. А наши покупатели хотят прийти в магазин, сразу купить и одеть. Многие возмущаются, потому что у нас нет оверсайз или еще чего-то.
Анастасия Феттер:
Подождите, поэтому есть стилист, который знает, разговаривает: «Что, для чего, почему? И в какой ценовой категории?»
Татьяна Лугина:
Кстати, это тоже стало популярным.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Это очень пользуется популярностью. Но давайте будем честными, не каждый человек пойдет и обратится за услугами к стилисту для того, чтобы подобрали образ. Таких большинство у нас в Беларуси людей, которые, в принципе, обладают неплохим вкусом. Сами могут подобрать себе гардероб.
Татьяна Лугина:
Да, врожденный вкус стиля.
Екатерина Забенько:
Но сейчас приходят к тому, что начинают пользоваться услугами стилиста. Действительно, люди хотят прийти в магазин и купить ту самую заветную, готовую капсулу. Многие магазины такую возможность предоставляют. Я тоже захожу в магазин, вижу уже собранный образ – пиджак, топ, брюки. И все, я могу его целиком купить.
Алена Родовская:
И, честно говоря, совершенно неважно, какой фирмы это будет.
Светлана Гнеденок, дизайнер, член жюри республиканского конкурса «Мельница моды»:
Это здорово, потому что вы знаете, какой стиль вам подходит. А вот как раз таки стилисты подбирают.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Можно же вывезти девушку из деревни, а деревню из девушки не вывезти. Поэтому в этом случае девушка приходит к стилисту.
Анастасия Феттер:
На самом деле популярно. Но некоторые думают, что это как-то безумно дорого. Когда узнают, говорят: «Нет, вроде и недорого». Я объясняю, что сам человек может регулировать количество работы, часов. И начинается работа с того – еще раз, Алена, возвращаюсь к первому вопросу – что нужно, для чего нужно. Какую жизнь вы ведете, куда ходите? Нужны строгие костюмы или спортивная одежда?
Можно делать модную, стильную одежду. А как модернизировали производство на предприятиях легкой промышленности Беларуси – подробнее здесь.