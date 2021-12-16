«Внешнее должно продолжать внутренний мир человека». Стилист рассказала, как работает с клиентами и что выбирают белорусы

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Я хочу послушать человека, который каждый день общается со своими клиентами. Анастасия, тут все свои люди, на что сегодня обращает свое внимание ваш клиент – наши белорусы – когда просит вас подобрать одежду? Что они выбирают?

Анастасия Феттер, стилист, имиджмейкер:

На самом деле, вопрос интересный и очень непростой в ответе. В том плане, что у каждого клиента – это личная история. Для меня как для профессионала важно не «вот это модно, носи». Ни в коем случае. Я никогда не навязываю. Для меня стиль – внешнее должно продолжать внутренний мир человека. Алена Родовская:

Как реагируют люди? Когда ты говоришь: «Слушайте, тут такое классное платье «Камволь», цвета фуксии. Пойдемте в Trend Park, его померим». А он говорит: «Белорусское? Пойду?» Идет человек, смотрит, меряет? Анастасия Феттер:

Да, безусловно, идут. Абсолютно разные магазины. Так же, как и для телевидения там закупается. В наших белорусских магазинах есть очень качественные изделия, очень стильные, современные, которые нравятся мне самой. У меня тоже есть не только от белорусских дизайнеров, но и от крупных наших брендов-производителей. Алена Родовская:

Ведь от стилиста зависит – можно не обратить внимание на вещь, которая будет висеть – а стилист правильно подберет и сделает просто какую-то изюминку.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Да, подберет лук, образ. Анастасия Феттер:

Конечно же, аксессуары, украшения.

Михаил Мытник, дизайнер-модельер одного из ведущих трикотажных предприятий Беларуси:

Опять же, мы приходим к тому, что это великий труд. А наши покупатели хотят прийти в магазин, сразу купить и одеть. Многие возмущаются, потому что у нас нет оверсайз или еще чего-то. Анастасия Феттер:

Подождите, поэтому есть стилист, который знает, разговаривает: «Что, для чего, почему? И в какой ценовой категории?» Татьяна Лугина:

Кстати, это тоже стало популярным.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Это очень пользуется популярностью. Но давайте будем честными, не каждый человек пойдет и обратится за услугами к стилисту для того, чтобы подобрали образ. Таких большинство у нас в Беларуси людей, которые, в принципе, обладают неплохим вкусом. Сами могут подобрать себе гардероб. Татьяна Лугина:

Да, врожденный вкус стиля. Екатерина Забенько:

Но сейчас приходят к тому, что начинают пользоваться услугами стилиста. Действительно, люди хотят прийти в магазин и купить ту самую заветную, готовую капсулу. Многие магазины такую возможность предоставляют. Я тоже захожу в магазин, вижу уже собранный образ – пиджак, топ, брюки. И все, я могу его целиком купить. Алена Родовская:

И, честно говоря, совершенно неважно, какой фирмы это будет.

Светлана Гнеденок, дизайнер, член жюри республиканского конкурса «Мельница моды»:

Это здорово, потому что вы знаете, какой стиль вам подходит. А вот как раз таки стилисты подбирают. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Можно же вывезти девушку из деревни, а деревню из девушки не вывезти. Поэтому в этом случае девушка приходит к стилисту.