Новости по тегу #Мода в Беларуси

«Я стараюсь каждый день надевать какие-то новые вещи. То есть я их миксую, и под мое настроение выбираю».
Образ, вдохновленный осенью. Мне нравятся разные стили одежды, old money иногда ношу, зависит полностью от моего настроения.
«Мне очень нравится, когда что-то нашито на джинсы. Нестандартные такие, сейчас нигде не найдешь».
«Хочется на улице выделяться, быть яркой».
«Я очень люблю комфорт. Большую часть времени хожу в оверсайз».
«Кружево очень люблю. Плюс юбки, наверное, больше всего какие-нибудь вельветовые».
Все образы выполнены вручную. Главная изюминка коллекции – объемные васильки со встроенной подсветкой.
В областном центре сконцентрировано более 100 производителей одежды.
«Важно нести в себе энергию положительную, открытую миру».
Ведущие дизайнеры доказывают: наш лен – это давно не про «бабушкин сундук», а про ультрамодные мировые тренды, экологичность и невероятную пластику ткани.
«На мне сейчас и клетка, и горошек, на мне полосочка яркая. Все вместе на мне смотрится хорошо».
«У дочки гардероб еще больше, чем у меня».
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