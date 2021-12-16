Дизайнер одежды о работе на крупных предприятиях: «Вырабатывает в тебе сильного и настоящего профессионала»
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Дизайнер, который работает на себя и на свое имя, ведь более гибкий? Но если идет дизайнер на большое производство, где есть уже сложившаяся система, как реагировать, быть гибким и оставаться модным?
Эльвира Жвикова, руководитель дизайн-центра, член Белорусского союза дизайнеров:
Не надо уже так пугать большим производством. Прямо такую страшилку сделали.
Светлана Гнеденок, дизайнер, член жюри республиканского конкурса «Мельница моды»:
Мне кажется, вот именно большое производство учит, вырабатывает в тебе сильного и настоящего профессионала.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Но, самое главное, не перегнуть. Потому что бывает два момента по государственным крупным предприятиям. Там художнику дается техзадание. Есть у тебя творческая идея, нет – вот у тебя 7-10 моделей. Ты должен в любом состоянии их написать и так, чтобы приняла торговля. То есть у некоторых происходит ломка на госструктурах. И не каждый художник – особенно, если это Витебский университет, сильная база, когда, действительно, творчеству уделяется много времени – допустим, может перестроиться в такую систему. Некоторые, отработав, уходят именно в более лояльный частный бизнес, где больше, скажем, такой свободы для творчества, и где-то можно проявить себя.
«Внешнее должно продолжать внутренний мир человека». Стилист рассказала, как работает с клиентами и что выбирают белорусы – подробнее здесь.