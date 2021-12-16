Дизайнер одежды о работе на крупных предприятиях: «Вырабатывает в тебе сильного и настоящего профессионала»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Дизайнер, который работает на себя и на свое имя, ведь более гибкий? Но если идет дизайнер на большое производство, где есть уже сложившаяся система, как реагировать, быть гибким и оставаться модным?