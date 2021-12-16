Директор аналитического центра обратил внимание на некоторые данные соцопроса: «Рейтинг ВНС выше рейтинга действующего парламента»

Новости Беларуси. В Минске представили результаты масштабного социологического исследования, в котором приняли участие свыше 10 000 респондентов. Специалисты интересовались мнением белорусов по поводу важнейших процессов, происходящих в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мусиенко, директор Аналитического центра Ecoom:

То, что обращает на себя внимание, согласитесь – рейтинг Всебелорусского народного собрания выше рейтинга действующего парламента. Уже есть элемент. Повышение рейтинга доверия Вооруженным Силам. Оно и приятно, и значительно, и это опять отражение происходящих процессов. Вы помните, как буквально несколько лет назад общество было взбаламучено какими-то ситуациями из армии и постоянно жило там новостями этими. И сейчас мы увидели спокойное отношение, взвешенное к этим процессам. Это тоже очень достойно.