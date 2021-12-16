Прямой эфир

Директор аналитического центра обратил внимание на некоторые данные соцопроса: «Рейтинг ВНС выше рейтинга действующего парламента»

16 декабря 2021 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске представили результаты масштабного социологического исследования, в котором приняли участие свыше 10 000 респондентов. Специалисты интересовались мнением белорусов по поводу важнейших процессов, происходящих в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Директор аналитического центра обратил внимание на некоторые данные соцопроса: «Рейтинг ВНС выше рейтинга действующего парламента»-1

Сергей Мусиенко, директор Аналитического центра Ecoom:  
То, что обращает на себя внимание, согласитесь – рейтинг Всебелорусского народного собрания выше рейтинга действующего парламента. Уже есть элемент. Повышение рейтинга доверия Вооруженным Силам. Оно и приятно, и значительно, и это опять отражение происходящих процессов. Вы помните, как буквально несколько лет назад общество было взбаламучено какими-то ситуациями из армии и постоянно жило там новостями этими. И сейчас мы увидели спокойное отношение, взвешенное к этим процессам. Это тоже очень достойно.  

Наталья Эйсмонт о данных соцопроса: «Президентом было принято решение опубликовать для широкой публики» – читайте здесь.  

# Социологический опрос # общество # Сергей Шуманский # Наталья Эйсмонт # Александр Лукашенко # Сергей Мусиенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Эйсмонт о данных соцопроса: «Президентом было принято решение опубликовать для широкой публики»
16 декабря 2021 18:35

Наталья Эйсмонт о данных соцопроса: «Президентом было принято решение опубликовать для широкой публики»

«У них хватило смелости». Как молодым ребятам пришла идея по созданию собственного бренда одежды и что из этого вышло?
16 декабря 2021 18:33

«У них хватило смелости». Как молодым ребятам пришла идея по созданию собственного бренда одежды и что из этого вышло?

«Самое главное – защитить людей». Какие темы поднимались 16 декабря на совещании во Дворце Независимости?
16 декабря 2021 17:52

«Самое главное – защитить людей». Какие темы поднимались 16 декабря на совещании во Дворце Независимости?