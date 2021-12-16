«Волнительнее, чем прыжки с парашютом». В Витебске прошёл новогодний бал

Новости Беларуси. Лучшую молодежь Витебской области 16 декабря объединил областной новогодний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 40 пар студентов вузов, кадетских училищ, колледжа культуры и искусств закружились в вальсе, полонезе, кадрилях, польке. Новогодний бал – это уже традиция. Он проходит в третий раз и стал частью благотворительной акции «Наши дети». Подробности в материале Виктора Пралича.

Максим Иванов – студент четвертого курса Витебской академии ветеринарной медицины. Пойти в сельскохозяйственный вуз решил по стопам родителей. Говорит, что сразу же, с первого курса окунулся не только в поток лекций и практических занятий, но и науку. Уже есть опубликованные исследовательские статьи. Даже в иностранных изданиях.

Максим – участник международных конференций, обладатель награды за отличную учебу от профильного министерства. К примеру, средний балл за прошлый учебный год – 9.8. Это лучший результат.

Максим Иванов, студент Витебской государственной академии ветеринарной медицины:

Я с первого курса начал учиться на хорошие оценки. И понял, что просто сидеть и учиться – это не для меня. Преподаватели начали предлагать заниматься научной деятельностью. Я решил, почему бы не попробовать. В первую очередь, я, наверное, ожидаю получить новые знакомства со студентами из других вузов, пообщаться с ними, посмотреть, кто как танцует, естественно. Ну, и новогодних чудес.

На новогоднем балу Максим вместе с Дианой Битель. Это на занятиях в ветакадемии они одногруппники. Здесь все по-другому – от элегантного стиля до манер поведения.

Диана Битель, студентка Витебской государственной академии ветеринарной медицины:

Чувствуется новогодняя атмосфера, чувствуется, что Новый год уже близко. И это очень замечательно, потому что новогоднее настроение, намного счастливее становишься.

Среди участников новогоднего бала – молодежная элита витебского региона. Победители олимпиад, призеры конкурсов, активисты БРСМ, волонтеры. Позади многочасовые репетиции. Отточить сегодня тренд XIX века – еще то занятие.

Ксения Козлова, учащаяся Витебского кадетского училища:

Есть волнение, но все же мы должны справляться с трудностями. Поэтому немножечко волнение присутствует.

Данила Швайко, учащийся Витебского кадетского училища:

Волнительнее, чем прыжки с парашютом.