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«Волнительнее, чем прыжки с парашютом». В Витебске прошёл новогодний бал

16 декабря 2021 18:46
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Новости Беларуси. Лучшую молодежь Витебской области 16 декабря объединил областной новогодний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 40 пар студентов вузов, кадетских училищ, колледжа культуры и искусств закружились в вальсе, полонезе, кадрилях, польке. Новогодний бал – это уже традиция. Он проходит в третий раз и стал частью благотворительной акции «Наши дети».

Подробности в материале Виктора Пралича.

«Волнительнее, чем прыжки с парашютом». В Витебске прошёл новогодний бал-1

Максим Иванов – студент четвертого курса Витебской академии ветеринарной медицины. Пойти в сельскохозяйственный вуз решил по стопам родителей. Говорит, что сразу же, с первого курса окунулся не только в поток лекций и практических занятий, но и науку. Уже есть опубликованные исследовательские статьи. Даже в иностранных изданиях.

«Волнительнее, чем прыжки с парашютом». В Витебске прошёл новогодний бал-4

Максим – участник международных конференций, обладатель награды за отличную учебу от профильного министерства. К примеру, средний балл за прошлый учебный год – 9.8. Это лучший результат.

«Волнительнее, чем прыжки с парашютом». В Витебске прошёл новогодний бал-7

Максим Иванов, студент Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Я с первого курса начал учиться на хорошие оценки. И понял, что просто сидеть и учиться – это не для меня. Преподаватели начали предлагать заниматься научной деятельностью. Я решил, почему бы не попробовать. В первую очередь, я, наверное, ожидаю получить новые знакомства со студентами из других вузов, пообщаться с ними, посмотреть, кто как танцует, естественно. Ну, и новогодних чудес.

«Волнительнее, чем прыжки с парашютом». В Витебске прошёл новогодний бал-10

На новогоднем балу Максим вместе с Дианой Битель. Это на занятиях в ветакадемии они одногруппники. Здесь все по-другому – от элегантного стиля до манер поведения.

«Волнительнее, чем прыжки с парашютом». В Витебске прошёл новогодний бал-13

Диана Битель, студентка Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Чувствуется новогодняя атмосфера, чувствуется, что Новый год уже близко. И это очень замечательно, потому что новогоднее настроение, намного счастливее становишься.

«Волнительнее, чем прыжки с парашютом». В Витебске прошёл новогодний бал-16

Среди участников новогоднего бала – молодежная элита витебского региона. Победители олимпиад, призеры конкурсов, активисты БРСМ, волонтеры. Позади многочасовые репетиции. Отточить сегодня тренд XIX века – еще то занятие.

«Волнительнее, чем прыжки с парашютом». В Витебске прошёл новогодний бал-19

Ксения Козлова, учащаяся Витебского кадетского училища:
Есть волнение, но все же мы должны справляться с трудностями. Поэтому немножечко волнение присутствует.

«Волнительнее, чем прыжки с парашютом». В Витебске прошёл новогодний бал-22

Данила Швайко, учащийся Витебского кадетского училища:
Волнительнее, чем прыжки с парашютом.

«Волнительнее, чем прыжки с парашютом». В Витебске прошёл новогодний бал-25

Особенностью этого новогоднего бала стала васильковая тематика. Витебщина – край голубых озер, а василек – бренд региона. Синяя атрибутика присутствует в оформлении зала, а также в костюмах главных героев вечера. Специально для участников были сделаны бутоньерки. Дизайнеры – студенты Витебского индустриально-технологического колледжа. Здесь и впрямь все воспринимается как сон. Особую атмосферу создает и живая музыка благодаря солистам областной филармонии. А после официальной части ребят ждет еще Дед Мороз со Снегурочкой. И, конечно, подарки.

# Новый год # общество # Виктор Пралич # Максим Иванов # Диана Битель # Ксения Козлова # Данила Швайко # Фотофакт

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