«У них хватило смелости». Как молодым ребятам пришла идея по созданию собственного бренда одежды и что из этого вышло?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Владислав Мелешко и Максим Афоненко – меня лично очень впечатлила история этих ребят, потому что они просто как модели принимали участие в «Мельнице моды» в свое время, при этом учились на пекарей в колледже. Но потом так втянулись и вошли во вкус, что решили сами стать дизайнерами. И надо сказать, что их пилотный проект, коллекция получила серьезный такой размах, насколько я понимаю, и была достаточно популярна. Расскажите, как это все у вас произошло?

Владислав Мелешко, основатель личного бренда:

Мы ходили на «Мельницу моды», и один раз в голову пришла такая идея – а почему бы самим это не попробовать? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Насколько я поняла, ваши идеи в плане моделей одежды – принтов, стали популярными среди подростков? Владислав Мелешко:

Да, более лаконично. Это сейчас, на данный момент, все в наших узких кругах. Сейчас мы задумались о том, чтобы более легализовать все. Алена Родовская:

Все через интернет продаете? Владислав Мелешко:

Да. У нас ранее самая первая футболка была. Мы сделали буквально штук 10 и над знакомыми провели эксперимент. Мы показали вещь, не сказали то, что это наше. Мы сказали: «Как вам?» Они сказали: «Круто!» В этот момент мы понимаем то, что это нравится нашим знакомым. Мы сделали 10 штучек, и они у нас все купили по себестоимости.

Алена Родовская:

То есть вы не заработали? Вы как бы поработали немножко на перспективу, потому что официально не имеете право пока работать? Владислав Мелешко:

Да, все верно. Алена Родовская:

Что дальше будет? Что будет модным весной 2022 года? Все нормальные дизайнеры об этом думают уже сейчас. Вы чем будете удивлять? Владислав Мелешко:

Смотрите, у нас такая своя система. Мы не делаем под пору года одежду. Делаем, как хотим мы. Например, сейчас бы банально выпустить футболку. Кто-то бы начал думать: «Футболка на зиму». А совсем это не так. Есть некое разделение подиумной одежды и повседневной. Алена Родовская:

Михаил, что делать этим ребятам? Какой вы можете им совет дать?

Михаил Мытник, дизайнер-модельер одного из ведущих трикотажных предприятий Беларуси:

У них есть свой путь. Они его выбрали. И я думаю, что они намного свободнее, креативнее в своих идеях. Я подписан на этих ребят. Они подходили, впервые показывали свои изделия, консультировались со мной.

Светлана Гнеденок, дизайнер, член жюри республиканского конкурса «Мельница моды»:

Так они консультировались? Понятно. Значит, учеба уже прошла? Михаил Мытник:

У них хватило смелости, Света, в отличие от нас с тобой, подойти в то время к кому-нибудь из жюри «Мельницы моды», дизайнеру. Чтобы мне подойти, спросить, проконсультироваться на тот момент – понимаете, статусность дизайнера – и спросить какого-то мнения? Молодцы, что их ничего не сдерживает для того, чтобы подойти. Светлана Гнеденок:

Они намного свободнее. Михаил Мытник:

Свободнее, да. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы хотите продавать – увеличивать производство или все-таки как бы локально: произвели 50 маек, продали и все, и спокойны. Алена Родовская:

У вас есть бизнес-план?

Максим Афоненко, основатель личного бренда:

Конечно, мы хотим развиваться в этой сфере. Каждый раз основную коллекцию делать все больше и больше.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Знание экономики у кого-то есть? Владислав Мелешко:

Нет. Наталья Надольская:

Они наймут директора по продажам. Татьяна Лугина:

Это можно поиграться какое-то время. Даже 100 маек, я думаю, что можно в своей среде реализовать с классным принтом. Но это не бизнес-модель. Алена Родовская:

А они не могут продать эту идею своих принтов, например, какому-то предприятию? Татьяна Лугина:

Могут, абсолютно могут.

Алена Родовская:

И, в принципе, в бизнес не втягиваться. Они скреативили, продали и спокойно получают какие-то дивиденды? Ребята, что скажете? Владислав Мелешко:

Можем, безусловно. Даже на данный момент есть такая платформа наподобие TikTok. Мы выложили туда всякие наброски, видео и тому подобное, и это разлетелось по всему миру. То есть по всей Беларуси, на СНГ. Татьяна Лугина:

Но вы еще не реализовывали? То есть вы же понимаете, что на логистику, на почту и на всю доставку тоже надо будут затраты? Владислав Мелешко:

Да. Татьяна Лугина:

То есть мы же должны быть еще в рынке.