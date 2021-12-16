«У них хватило смелости». Как молодым ребятам пришла идея по созданию собственного бренда одежды и что из этого вышло?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Владислав Мелешко и Максим Афоненко – меня лично очень впечатлила история этих ребят, потому что они просто как модели принимали участие в «Мельнице моды» в свое время, при этом учились на пекарей в колледже. Но потом так втянулись и вошли во вкус, что решили сами стать дизайнерами. И надо сказать, что их пилотный проект, коллекция получила серьезный такой размах, насколько я понимаю, и была достаточно популярна. Расскажите, как это все у вас произошло?
Владислав Мелешко, основатель личного бренда:
Мы ходили на «Мельницу моды», и один раз в голову пришла такая идея – а почему бы самим это не попробовать?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Насколько я поняла, ваши идеи в плане моделей одежды – принтов, стали популярными среди подростков?
Владислав Мелешко:
Да, более лаконично. Это сейчас, на данный момент, все в наших узких кругах. Сейчас мы задумались о том, чтобы более легализовать все.
Алена Родовская:
Все через интернет продаете?
Владислав Мелешко:
Да. У нас ранее самая первая футболка была. Мы сделали буквально штук 10 и над знакомыми провели эксперимент. Мы показали вещь, не сказали то, что это наше. Мы сказали: «Как вам?» Они сказали: «Круто!» В этот момент мы понимаем то, что это нравится нашим знакомым. Мы сделали 10 штучек, и они у нас все купили по себестоимости.
Алена Родовская:
То есть вы не заработали? Вы как бы поработали немножко на перспективу, потому что официально не имеете право пока работать?
Владислав Мелешко:
Да, все верно.
Алена Родовская:
Что дальше будет? Что будет модным весной 2022 года? Все нормальные дизайнеры об этом думают уже сейчас. Вы чем будете удивлять?
Владислав Мелешко:
Смотрите, у нас такая своя система. Мы не делаем под пору года одежду. Делаем, как хотим мы. Например, сейчас бы банально выпустить футболку. Кто-то бы начал думать: «Футболка на зиму». А совсем это не так. Есть некое разделение подиумной одежды и повседневной.
Алена Родовская:
Михаил, что делать этим ребятам? Какой вы можете им совет дать?
Михаил Мытник, дизайнер-модельер одного из ведущих трикотажных предприятий Беларуси:
У них есть свой путь. Они его выбрали. И я думаю, что они намного свободнее, креативнее в своих идеях. Я подписан на этих ребят. Они подходили, впервые показывали свои изделия, консультировались со мной.
Светлана Гнеденок, дизайнер, член жюри республиканского конкурса «Мельница моды»:
Так они консультировались? Понятно. Значит, учеба уже прошла?
Михаил Мытник:
У них хватило смелости, Света, в отличие от нас с тобой, подойти в то время к кому-нибудь из жюри «Мельницы моды», дизайнеру. Чтобы мне подойти, спросить, проконсультироваться на тот момент – понимаете, статусность дизайнера – и спросить какого-то мнения? Молодцы, что их ничего не сдерживает для того, чтобы подойти.
Светлана Гнеденок:
Они намного свободнее.
Михаил Мытник:
Свободнее, да.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы хотите продавать – увеличивать производство или все-таки как бы локально: произвели 50 маек, продали и все, и спокойны.
Алена Родовская:
У вас есть бизнес-план?
Максим Афоненко, основатель личного бренда:
Конечно, мы хотим развиваться в этой сфере. Каждый раз основную коллекцию делать все больше и больше.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Знание экономики у кого-то есть?
Владислав Мелешко:
Нет.
Наталья Надольская:
Они наймут директора по продажам.
Татьяна Лугина:
Это можно поиграться какое-то время. Даже 100 маек, я думаю, что можно в своей среде реализовать с классным принтом. Но это не бизнес-модель.
Алена Родовская:
А они не могут продать эту идею своих принтов, например, какому-то предприятию?
Татьяна Лугина:
Могут, абсолютно могут.
Алена Родовская:
И, в принципе, в бизнес не втягиваться. Они скреативили, продали и спокойно получают какие-то дивиденды? Ребята, что скажете?
Владислав Мелешко:
Можем, безусловно. Даже на данный момент есть такая платформа наподобие TikTok. Мы выложили туда всякие наброски, видео и тому подобное, и это разлетелось по всему миру. То есть по всей Беларуси, на СНГ.
Татьяна Лугина:
Но вы еще не реализовывали? То есть вы же понимаете, что на логистику, на почту и на всю доставку тоже надо будут затраты?
Владислав Мелешко:
Да.
Татьяна Лугина:
То есть мы же должны быть еще в рынке.
Владислав Мелешко:
Именно. И на данный момент, мы имеем по 200, 300 запросов от людей из разных стран. То есть людям нравится этот продукт. И мы понимаем серьезность последствий этого.
Алена Родовская:
Посмотрите, какую хорошую идею они вам рассказывают. Вот видите, молодежь чувствует все эти тренды.
Татьяна Лугина:
Это, безусловно.
Алена Родовская:
Которые уже люди взрослые и опытные могут привлекать и использовать, как средство продвижения. Смотрите, разлетелось.
Татьяна Лугина:
Но это должна быть оформленная платформа. Не просто лайк тебе поставят, что нравится. А это же еще должна быть организация доставки. Если тебе заказали, пусть, в Ивановской области: Россия, улица такая-то, вы должны просчитать логистику, как ваша футболка туда доставится.
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