Несколько зон влияния. Лазуткин назвал один из вариантов «раздела» Украины

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда еще проходил саммит НАТО, там было несколько вариантов развития событий. Один из вариантов – это, что называется, принятие в НАТО по частям. Что значит по частям? Украина остается как бы одна на бумаге. Вот мы ее так поддерживаем, так ее любим, как и сейчас. Но в это время, например, на западную часть заходит какая-то коалиция. Под предлогом, допустим, двухсторонних договоров. Мы там обеспечиваем обучение или самолеты какие-то перегоняем или технику, танки. И дальше получается, что Западная Украина находится по факту под натовским контролем и с натовским ПВО, средняя часть Украины находится, скажем так, в зоне боевых действий, там разрушаются города, она превращается постепенно в один такой большой Бахмут по задумке, ну и восточная часть находится под контролем России. И вот у вас получается, что Украина по факту в трех разных правовых режимах действует одновременно. Хотя там западники будут рассказывать: да-да-да, мы типа там за границы 1991 года, но по факту это будет раздел. И то же самое происходило в Сирии. Если помните, там было…

Григорий Азаренок:

Три зоны влияния – турецкая, российско-сирийская и американская.

Андрей Лазуткин:

И именно в американской зоне стоят американские базы сегодня, там идет нефтедобыча, и там курды типа это контролируют, хотя по факту там американские войска. То есть вот это сценарий реального вполне раздела на зоны контроля. Поэтому тут ничего удивительного нет. И то, что Польша может на это пойти, – это один из возможных вариантов.

Президент, когда это все рассказывал, понятно, что это некий худший сценарий. Типа, дорогие польские братья, если вы туда полезете, это будет уже некий беспредел, то есть и так понятно, что там красных линий не осталось никаких, но если вы еще полезете на Западную Украину, туда полезут еще какие-то там неизвестные ДРГ. «Вагнер» это будет, не «Вагнер», кто-то еще, но это такое предупреждение польским братьям, что можно так поломать весь баланс в регионе, что вам уже не захочется там никаких ни баз, ни снабжения, ничего.

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