Нужно ли запрещать аборты, если девушку изнасиловали? Мнение члена Молодёжного парламента

Сложная тема – аборты с 16 до 18 лет. Это данность или запрет? Что необходимо делать, чтобы избежать таких процессов в обществе? Может, заняться половым воспитанием в учреждениях образования? В проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Наказывать надо преступника, ребенок здесь причем? Мы все хотим, чтобы ребенок закончил школу, поступил в ВУЗ, построил карьеру, завел семью, потом детей. Но если так случается, то на чаше весов не должны перевешивать карьера и так далее, должно перевешивать здоровье. Ни одно законодательство не запретит, если девушка захочет сделать, она сделает неофициально и с большим вредом для своего здоровья. Здесь важно то, что государство в силах уговорить и помочь найти какие-то выходы.

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