Прямой эфир

53 тонны мёда планируют заготовить лесхозы Минской области. За сколько можно купить продукт?

26 июля 2023 18:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За вкусным лакомством – в лесхоз. В Минской области планируют заготовить в 2023 году 53 тонны меда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

53 тонны мёда планируют заготовить лесхозы Минской области. За сколько можно купить продукт?-1

В среднем на одну пчелосемью – 22 килограмма. Откачивать первый сладкий нектар начали в июне. В сезон пчел постоянно вывозят на места медосбора. Это территории вблизи рапса, гречихи, иван-чая, вереска и других растений. Таким образом, лесхозы могут заготавливать разные сорта сладкого продукта для реализации.

53 тонны мёда планируют заготовить лесхозы Минской области. За сколько можно купить продукт?-4

Александр Фалейчик, главный инженер Узденского лесхоза:
В прошлом году мы заготовили за сезон сбора меда 2,4 тысячи килограмм меда. В этом году, по состоянию на сегодня, заготовили 1,1 тысячи килограмм. Планируем выйти на цифру по уровню прошлого года.

Реализацией меда занимаются все структурные подразделения лесхозов. Мед также можно приобрести на торговых площадках. Стоимость за килограмм стартует от 9 рублей.

# Сельское хозяйство # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нужно ли запрещать аборты, если девушку изнасиловали? Мнение члена Молодёжного парламента
26 июля 2023 18:43

Нужно ли запрещать аборты, если девушку изнасиловали? Мнение члена Молодёжного парламента

В Польше запрещены аборты. Вот как там поступают женщины, чтобы избавиться от ребёнка
26 июля 2023 18:41

В Польше запрещены аборты. Вот как там поступают женщины, чтобы избавиться от ребёнка

Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна
26 июля 2023 18:40

Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна