53 тонны мёда планируют заготовить лесхозы Минской области. За сколько можно купить продукт?

Новости Беларуси. За вкусным лакомством – в лесхоз. В Минской области планируют заготовить в 2023 году 53 тонны меда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В среднем на одну пчелосемью – 22 килограмма. Откачивать первый сладкий нектар начали в июне. В сезон пчел постоянно вывозят на места медосбора. Это территории вблизи рапса, гречихи, иван-чая, вереска и других растений. Таким образом, лесхозы могут заготавливать разные сорта сладкого продукта для реализации.

Александр Фалейчик, главный инженер Узденского лесхоза:

В прошлом году мы заготовили за сезон сбора меда 2,4 тысячи килограмм меда. В этом году, по состоянию на сегодня, заготовили 1,1 тысячи килограмм. Планируем выйти на цифру по уровню прошлого года.

Реализацией меда занимаются все структурные подразделения лесхозов. Мед также можно приобрести на торговых площадках. Стоимость за килограмм стартует от 9 рублей.