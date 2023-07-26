В Польше запрещены аборты. Вот как там поступают женщины, чтобы избавиться от ребёнка

Сложная тема – аборты с 16 до 18 лет. Это данность или запрет? Что необходимо делать, чтобы избежать таких процессов в обществе? Может, заняться половым воспитанием в учреждениях образования? В проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Евгений Нищименко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Давайте я приведу примеры. Наша соседка – Польша – самая религиозная в мире страна. У них на законодательном уровне запрещены аборты. А знаете, что дальше? Придумали поляки интересную функцию. Девушка забеременела, ребенок нежеланный. Садят на катер, выплывают в нейтральные воды, там дежурит яхта, там делают аборт, она возвращается назад. Все, закон не нарушили, все соблюдено. Второй момент. Рядом с нами находится РФ, с которой нет границ, там аборты разрешены. Что мешает девушке выехать в Смоленск? Эффективность от вашего запрета будет минимальная.

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