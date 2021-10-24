«Стали выкапывать, даже поразились». Что говорят белорусы про нынешний урожай картофеля?

Новости Беларуси. В Беларуси на этой неделе немало слухов вращалось вокруг картофеля. Интерес к бульбе подогрели еще в сентябре все те же украинские аналитики, которые намекнули, что раз Беларусь покупает картошку еще на стадии уборки, значит в стране серьезный неурожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Копаться в деталях украинским СМИ, видимо, было некогда, в итоге белорусы собрали урожай обвинений и фейков, что, мол, разучились картошку выращивать и сдали позиции в мировом рейтинге по производству корнеплода. При этом последние два года украинцы едят нашей бульбы в два раза больше, чем обычно. Значит, дефицита нет, да и в Минсельхозпроде уверены, что запасов хватит всем. Некоторые о картофельном урожае в стране судят исключительно по личному дачному опыту.

– Так я и по даче своей чувствую. У меня на даче тоже неурожай, картошка мелкая.

– А у соседа?

– А у соседа крупная. У соседа же всегда лучше. В стране серьёзный неурожай картошки? Разбираемся, хватит ли белорусам.

Конечно, первоначально, когда сухое лето было, мы испугались, что плохой урожай картошки будет, так как засуха очень сильно повлияла. Но когда мы стали ее выкапывать, мы даже поразились, что вроде бы картошка нормальная. Картофельный ажиотаж «потушили» осенние ярмарки, где хозяйства и фермеры представили белорусский картофель во всей красе. Цены на второй хлеб штормят – от рубля и выше.

Про неурожай я не слышал. Но я вот пришел за картошкой и вижу, что картошка у этого гражданина – вот он продает – немного мелковатая и покрупнее, крупная. И у него цены нормальные. 70 копеек – мелковатая, рубль – крупная. Считаю, что это цена нормальная для картошки.