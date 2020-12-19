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Юрий Воскресенский: да, Президент воспитал прекрасного сына. Что тут плохого?

19 декабря 2020 16:44
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Новости Беларуси. В гостях программы СТВ «Азаренок. Тайные пружины политики – 2020» политолог Юрий Воскресенский.

Юрий Воскресенский: да, Президент воспитал прекрасного сына. Что тут плохого?-1

Юрий Воскресенский, политолог:
Не секрет, что то, что говорил Шкляров, говорят и многие западные дипломаты, политики. Да, Президент – это последний из могикан. Да, он сильный человек. Да, он воспитал прекрасного сына. Что тут плохого? То есть Виталий говорил то, что есть на самом деле. Особенно, у кого есть дети... 

Вот у меня сын-подросток – я просто не знаю, как можно сына научить играть на фортепьяно. То есть у меня таких навыков… Ну, не получилось. Поэтому Виталий просто по-человечески поделился какими-то своими чувствами, эмоциями, за что был линчеван.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Юрий Воскресенский # Григорий Азарёнок # Виталий Шкляров # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Фотофакт

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