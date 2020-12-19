Юрий Воскресенский: да, Президент воспитал прекрасного сына. Что тут плохого?

Юрий Воскресенский, политолог:

Не секрет, что то, что говорил Шкляров, говорят и многие западные дипломаты, политики. Да, Президент – это последний из могикан. Да, он сильный человек. Да, он воспитал прекрасного сына. Что тут плохого? То есть Виталий говорил то, что есть на самом деле. Особенно, у кого есть дети...

Вот у меня сын-подросток – я просто не знаю, как можно сына научить играть на фортепьяно. То есть у меня таких навыков… Ну, не получилось. Поэтому Виталий просто по-человечески поделился какими-то своими чувствами, эмоциями, за что был линчеван.