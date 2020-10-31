«Невозможно остаться безучастным в происходящем». Как прошёл автопробег «За единую Беларусь» от Минска до Гродно

Новости Беларуси. Гродно 31 октября стал центром патриотического движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь встречали участников республиканского автопробега «За единую Беларусь». В колонне под государственной символикой – сотни неравнодушных людей. Целыми семьями на своих автомобилях они готовы в любую погоду субботнего уикенда проехать полстраны, чтобы эффектно и красиво заявить о том, что для них важно – мир и порядок в своей независимой Беларуси.

Почти 300 километров пути, посещение знаковых и священных мест, солдатская каша и удивительная атмосфера праздника – все это в репортаже Галины Буро. Десятки километров в пути под одним флагом и с одной идеей – сохранить мир. Путь колонна начала рано утром из Минска. Многие прибыли на место встречи задолго до старта вместе с друзьями и целыми семьями. Например, супруги Свинобаевы, их три сыночка и две дочки. И все с одним желанием – спокойно жить и безопасно гулять с детьми по улице. «Чтобы люди были уверены в завтрашнем дне». Автопробег «‎За единую Беларусь» снова проходит в стране

По маршруту из столицы – Раков, Воложин, Ивье, Лида, Щучин, Скидель. По пути хвост патриотической колонны заметно рос, то и дело присоединялись неравнодушные автолюбители со всей страны, чтобы провезти эту эстафету единства и любви к родине до самого западного города Беларуси – Гродно.

Возле сердца!

«Любимую не отдают» из динамика, автотюнинг в цветах родной символики, флаги, улыбки и атмосфера праздника возле Кургана Славы. А еще то тепло, которое можно почувствовать только дома с поддержкой даже абсолютно незнакомых людей.

Одна из добрых женщин нам на дорожку испекла вот такой замечательный кекс – красивый, видно, что сделан с душой. Сказала: «Ребята, кушайте, это вам на здоровье, езжайте, хорошей вам дороги. Передайте всем от нас, от простых женщин, что мы все за единую Беларусь, чтобы у нас было все хорошо». Станислав Яскевич участвует в автопробегах с первого дня. Говорит, что с каждым разом все больше людей к ним подключаются, потому что видят – свою позицию отстаивать нестрашно. А еще это возможность путешествовать по своей красивой стране.

Невозможно остаться безучастным в происходящем. Мы же те самые белорусы, мы же те самые мирные люди, мы те, кто несет добро, мир, благополучие. Мы хотим работать, мы хотим спокойно трудиться, растить детей, чтобы на нашей земле росли цветы, чтобы было все здорово у всех.

Галина Буро, корреспондент:

Автопробег «За единую Беларусь» стал уже настоящей традицией выходного дня. А ведь по сути мероприятие родилось спонтанно, неожиданным образом объединило вокруг себя сотни единомышленников, которые подружились. И в честь этой дружбы, мира и спокойствия в нашей стране они высадили аллею у Кургана Славы.

Деревья как символ жизни. Красноречивое послание белорусам помнить о своих корнях, о том, что предки потом и кровью строили для них красивую страну, которую ни в коем случае нельзя потерять. Чтить чужой труд участники пробега учат и своих детей. И трудиться самим – юные патриоты тоже помогали в закладке аллеи.

Я за то, чтобы наша страна была единой, любимой каждым нашим жителем, чтобы мы любили то место, где мы родились, сейчас живем. Я считаю, что надо воспитывать патриотов с малых, как говорится, ногтей. Сотни километров позади, но на лицах ни тени усталости. А вот солдатская каша на осеннем свежем воздухе пришлась кстати.

Очень вкусно. В данный момент у моих детей есть абсолютно все, чтобы строить свою жизнь так, как они хотят. У них есть все – возможности, у них есть желания.