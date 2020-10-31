Участница мирного марша в Минске: дочь говорит, что революцию делают молодые, потому что старые думают о последствиях

Новости Беларуси. Несколько десятков белорусов с государственными флагами прошли по самому центру Минска от площади Независимости до площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти люди не скрывают свое лицо за экстремистскими страницами в соцсетях. Спокойствие, безопасность и порядок в своем городе готовы отстаивать до конца и только цивилизованными способами. Вот и маршрут выбрали символичный: к месту общей памяти о том недалеком прошлом, в котором белорусы пережили немало лишений и потерь.

Здесь за мир, здесь нет ни одного человека, который плохо бы относился даже к белорусам, о которых сейчас говорят «оппозиция», «БЧБ» и тому подобное. Это те же наши родненькие белорусы, которые с нами жили, с нами росли, это наши дети, где-то наши бабушки, дедушки – наши люди. И хочется консолидировать общество, объединить, напомнить, что мы белорусы, напомнить про наше отечество, про то, что наш народ белорусский, русский – мы одни.

Определенных результатов добилась эта методичка. Очень большой раскол по стране прошел, даже внутри семей. И когда мне дочь говорит, что революцию делают молодые, потому что старые думают о последствиях, я говорю: что же в этом плохого, что мы думаем о том, что будет после этой революции? Правильно, мы же пережили, мы пережили уже не единожды и разрушения наших стран.

Я вообще патриот своей страны, я люблю свою страну. Конечно, не со всем где-то мы можем быть согласны, но мы понимаем, под какую гибридную войну попала наша страна. И на самом деле я за то, чтобы мы были патриотами. Пускай нас будет больше, поэтому приходите на такой марш.